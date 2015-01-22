دستگاه های اجرایی همدان دید خود را نسبت به سرمایه گذاری باز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان همدان با بیان اینکه درخصوص مسائل اقتصادی، صادرات و تولید مباحث فراوان است، اظهار داشت: باید به دنبال این باشیم که در حوزه اقتصاد و صادرات به نتیجه برسیم.

وی به تصمیمات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید برای امسال و سال آتی آفرین گفت و ادامه داد: مقام معظم رهبری مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و دولت نیز برای اجرای آن اعلام آمادگی کرد.

نیک بخت با بیان اینکه در بدترین و ظالمانه ترین شرایط تحریم هستیم و تعدادی از کشور های منطقه با اتحادی بد برای آسیب زدن به ایران وارد شده اند، عنوان کرد: کشورهای منطقه با اتحادی نا مبارک قیمت نفت را کاهش دادند و اکنون قیمت نفت به یک سوم قیمت گذشته رسیده است.

وی با بیان اینکه فروش نفت ایران از دو و نیم میلیون بشکه به یک میلیون بشکه رسیده و قیمت نفت کاهش چشمگیری داشته است، ادامه داد: این نشان می دهد اقتصاد مقاومتی برای چنین تکانه و تنشی است.

استاندار همدان با بیان اینکه باید در برابر تحریم های ظالمانه مقاومت کرد و این مقاومت با تولید و صادرات امکان پذیر است، بیان کرد: با رونق تولید و فعالیت های اقتصادی می توان صادرات غیر نفتی را جایگزین صادرات نفتی کرد.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می توانیم تا مدت ها از نفت بی نیاز باشیم، ابراز داشت: این وضعیت دوام نمی آورد چراکه کشورهایی متحد برای کاهش نفت خود زنی می کنند و خود آنها بیشتر ضرر خواهند کرد.

اقتصاد را با تولید، فعالیت های تولیدی و صادراتی رونق دهیم

وی با بیان اینکه باید اقتصاد را با تولید، فعالیت های تولیدی و صادراتی رونق دهیم و این موضوع خواست دولت و با تاسی از مفاد اقتصاد مقاومتی است، اذعان داشت: فعالان اقتصادی استان همدان را در کمتر استانی می توان پیدا کرد چراکه فعالان اقتصادی همدان به لحاظ فکر، تدبیر، توسعه گرایی و فهم اقتصادی از بهترین های کشور هستند.

استاندار همدان با بیان اینکه مسئولان باید به کمک فعالان اقتصادی استان بیایند، عنوان کرد: اگر تاکنون در استان همدان فعالیت اقتصادی درخوری انجام نشده بود مسئولان از سوی مردم بخشیده شدند اما از این به بعد نمی بخشند چراکه اکنون می گویند هشدار ها را شنیدید پس بگویید چکار کردید.

نیک بخت با بیان اینکه کار دولت سرمایه گذاری نیست بلکه روان سازی و زیر بنا ایجاد کردن است، اظهار داشت: سرمایه گذاری باید بر عهده بخش خصوصی باشد.

وی با بیان اینکه سازمان ها و دستگاه های اجرایی باید دید خود را نسبت به سرمایه گذاری باز کنند، عنوان کرد: اگر سرمایه گذاری در استان همدان صورت نگیرد توسعه پیدا نمی کند.

استاندار همدان با بیان اینکه برای توسعه سه لازمه از جمله انسان های توسعه یافته، سرمایه و امنیت سرمایه گذاری نیازدارد، عنوان کرد: این شایعه که سرمایه گذاری در همدان یخ است صحت ندارد و باید گفت یخ سرمایه گذاری همدان آب شد.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه برای حمایت از سرمایه گذاری و تولید یک قدم عقب نمی گذاریم، ادامه داد: راز توسعه و نجات اقتصادی مردم استان و کشور در سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه اگر حمایت های مردم از انقلاب نبود اکنون در پشت میز مذاکره نمی توانستیم مقاومت کنیم، ادامه داد: هیچ طرح و سرمایه گذاری دولتی توفیقی نداشته و فقط به هزینه های جاری خاص و حیاط خلوت تبدیل شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه بخش خصوصی ناجی اقتصاد کشور است، عنوان کرد: در چهار هفته گذشته اقدامات خوبی درخصوص سرمایه گذاری در استان همدان انجام شده است.

نیک بخت با بیان اینکه شستا ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد و توافق کرد تا در استان همدان سرمایه گذاری کند، بیان کرد: شستا متعهد شد در تولید منیزیم از معدن دولومیت نهاوند استفاده و در ساخت هتل پنج ستاره در همدان، پذیرش مطالعه منطقه اقتصادی سامن، منطقه ویژه جهان آباد و پسآب فاضلاب های شهر و استان همدان مشارکت کند.

وی با بیان اینکه جلسه ای دیگر با سرمایه گذار کره ای انجام و مقرر شد در دو طرح تولید باطری و تولید لنت ماشین برای صادرات سرمایه گذاری کنند، بیان کرد: عملیات اجرایی هر دو طرح به زودی آغاز خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه جلسه ای دیگر با کشور ژاپن درخصوص تولید بخاری مدرن و کم حجم برای صادرات و داخل کشور انجام شد، عنوان کرد: زمین مورد نیاز این طرح در شهرستان رزن آماده و در اختیار قرار گرفته که این شرکت می تواند سالانه ۵۰۰ هزار بخاری تولید کند.

محمد ناصر نیک بخت همچنین از برگزاری جلسه ای با سرمایه گذار کویتی و دومین سرمایه دار عرب خبر داد و اظهار داشت: این سرمایه گذار عرب در هفت هزار هتل دنیا شراکت دارد.

وی با بیان اینکه این سرمایه گذار عرب تمایل دارد تا در ساخت هتل پنج ستاره در همدان شراکت کند، عنوان کرد: وی برای سرمایه گذاری در بخش کشت و صنعت و صنایع تبدیلی اعلام آمادگی کرد و مقرر شد که بعد از نوروز به همدان سفر کند.

تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه سلامت به استان همدان پرداخت شده است

استاندار همدان با بیان اینکه تورم از بالای ۴۰ درصد به ۱۶ و نیم درصد رسید و رشد اقتصادی منفی به روز رنج مثبت رفت، ابراز داشت: ساماندهی نظام سلامت در شرایط بحرانی بودجه به خوبی انجام شد و تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه سلامت به استان همدان پرداخت شده است.

نیک بخت با بیان اینکه از محل هدفمند سازی یارانه ها به تولید کمک نشد، بیان کرد: باید از محل هدفمند سازی یارانه ها ۳۰ درصد به تولید داده شود که انجام نشد.

وی با بیان اینکه از هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی موجود در استان ۶۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد زیر طرفیت موجود فعالیت می کردند اما اکنون تعداد واحد های تعطیل به ۲۰۰ واحد تولیدی نمی رسد، بیان کرد: از بانک های استان راضی هستیم و همکار خوبی دارند.

استاندار همدان با بیان اینکه باید بانک ها از بنگاه داری فاصله بگیرند چراکه بخش خصوصی باید بنگاه داری کند، بیان کرد: بانک ها بنگاه داری می کنند و این موضوع درست نیست.

محمد ناصر نیک بخت همچنین از سفر رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به همدان خبر داد و عنوان کرد: وی جلسه ای با فعالان اقتصادی استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه استان همدان شایسته ترین استان کشور است و اگر تاکنون کاری نشده تقصیر دولت و مجلس است، ابراز داشت: باید خود را واکسینه کنیم و نفت را به عنوان سرمایه نگهداریم.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه روز ملی صادرات باید به عنوان فرصت ارزشمند تلقی شود که مباحث مربوط به صادرات مورد توجه مسئولان قرار گیرد، اظهار داشت: روز ملی صادرات برای ارج نهادن به تلاش های انجام شده از سوی صادر کنندگان است.

روز ملی صادرات روز تجلیل از صادر کنندگان، برخورد عقاید و اندیشه ها برای رسیدن به جهاد صادراتی است

احمداحمدی با بیان اینکه توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدف اصلی آحاد مردم و مسئولان است، بیان کرد: روز ملی صادرات روز تجلیل از صادر کنندگان، برخورد عقاید و اندیشه ها برای رسیدن به جهاد صادراتی است.

وی با بیان اینکه صادرات مشکلات و سختی های زیادی دارد اما برای صادر کنندگان ایرانی این مشکلات و سختی ها بیشتر است، عنوان کرد: صادرات کنندگان با مشکلات زیادی در داخل و خارج از کشور روبرو هستند.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه رفع موانع صادرات کمک شایانی به توسعه صادرات خواهد کرد، ادامه داد: در ماه های گذشته با تلاش های صورت گرفته صادرات استان همدان از رشد خوبی برخوردار بوده و امیدواریم تا پایان سال به رقم هدف گذاری شده یعنی ۷۰۰ میلیون دلار برسیم.

احمدی با بیان اینکه هم اکنون بر هیچ کس پوشیده نیست که واحد های صنعتی و تولیدی با مشکلاتی زیادی روبرو هستند، ابراز داشت: در این مقطع که رکود در کشور حاکم است استان نیاز به همدلی در بحث اقتصادی دارد تا بتواند از مشکلات و موانع به راحتی عبور کند.