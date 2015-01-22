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۲ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۴۶

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

ایران سفید می‌پوشد، عراق سبز/ هدیه ویژه AFC به مسئولان شهر کانبرا

ایران سفید می‌پوشد، عراق سبز/ هدیه ویژه AFC به مسئولان شهر کانبرا

تیم ملی فوتبال ایران در بازی با عراق در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای جام ملت‌های آسیا با لباس یکدست سفید به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، نشست هماهنگی دیدار ایران و عراق در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا صبح امروز پنجشنبه در مقر AFC در هتل نووتن برگزار شد که طی آن مقرر شد تیم ایران با لباس یکدست سفید و تیم عراق با لباس سبز در دیدار به میدان بروند.

همچنین در این نشست به اعتراض ایران مبنی بر سلب آرامش هتل از سوی مسئولان و همراه تیم عراق رسیدگی شد که مسئولان برگزاری مسابقات و AFC حق را به نماینده ایران دادند و معتقد بودند باید آرامش در هتل محل سکونت تیم‌ها رعایت شود.

از سوی دیگر پیش از برگزاری نشست خبری سرمربی عراق، مسئولان AFC لوح ویژه‌ای را به یکی از مسئولان ورزش استرالیا اهدا و برگزاری مسابقات جام ملت‌های در این کشور و شهر سدنی تشکر کردند.

کد مطلب 2471333

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