کاندیداهای بخش مستند جشنواره بین المللی وارش مشخص شدند

​به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش از روز دوشنبه با نمایش بیش از ۱۰۰ فیلم در مجتمع فرهنگی سینمایی بابل شروع به کار کرد.

در بخش مستند با موضوع فرهنگ عامه،فیلمهای خون مردگی، حمد کارت، خورشید، باغ پنجره از سعید شاه حسینی، سه چنگ حاک از یاسر خیر، لیر از محمدرضا حافظی و ده، چهار ونیم و سه نیم از مهدی حیدری به عنوان کاندیداهای بخش مستند معرفی شدند.

همچنین مستند بی بی تولدت مبارک از حامد نوبری نیز به عنوان دیگر کاندیدای بخش مستند با موضوع فرهنگ عامه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه داوران هشتمین جشنواره بین المللی وارش تاکنون فقط در بخش مستند، کاندیداها را بصورت رسمی اعلام کردند، این فیلمها در سانس های صبح پنجشنبه در مجتمع سینمایی به نمایش در خواهند آمد.

هزار و ۹۸ اثر به هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در استان مازندران ارسال شد و این جشنواره شامگاه پنجشنبه با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.