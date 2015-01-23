هنر پیام رسان ارزشهای اسلامی باشد/ نقش هنرمندان در میدان جنگ نرم دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در سخنانی با اشاره به برگزاری جشنواره سراسری هنرهای تجسمی بسیج در استان لرستان اظهار داشت: برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی استعدادها و ظرفیتهای استان در این حوزه است.

وی با بیان اینکه این جشنواره بستری برای هم اندیشی و همفکری هرچه بیشتر برای استفاده از ظرفیتهای متعالی هنر و هنرمندان در راستای ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی است بیان داشت: هنرهای تجسمی می تواند ظرفیتی برای انتقال پیام حق، عدالت و اسلام ناب محمدی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه جایگاه هنر یکی از راههای دعوت به سوی خدا است گفت: هنر بر عمق جان انسان تاثیر می گذارد و اگر می خواهیم که جایگاه هنر را درک کنیم باید آفرینش و هستی را به منزله یک تابلوی هنر در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه آفرینش هستی سراسر هنر است گفت: خلق این شاهکار توسط خدای متعال که خالق هنر بوده صورت گرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه هنر معنا و مفهوم بسیار گسترده ای دارد گفت: هنر مطلوب به سه عامل شخص هنرمند، اثر هنری و هدف از خلق اثر هنری بستگی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه هنری مطلوب است که هنرمند آن متعهد، دیندار، پاکدامن و با باورهای عمیق دینی باشد عنوان کرد: همچنین اثر هنری مطلوب است که دارای محتوا و تکنیک قوی باشد.

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: اگر محتوای اثر هنری ضعیف و بی ارزش باشد و از تکنیک قوی برخوردار نباشد اثر گذار نخواهد بود و چه بسا اثر سوء نیز داشته باشد.

وی با اشاره به استفاده از هنر کاریکاتور برای اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام، این حرکت را از مصادیق تلاشهای دشمنان برای مقابله با ترویج اسلام ناب محمدی با استفاده از ابزار هنر دانست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هنر باید پیام رسان حق، حقیقت، عدالت، ارزشهای اسلامی، انسانی دین، دیانت و باورهای اعتقادی باشد افزود: در راستای مقابله با هجمه های دشمنان انتظار این است که از ظرفیتهای والای هنر توسط هنرمندان متعهد و ارزشی هرچه بیشتر استفاده شود.

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در استان لرستان ظرفیت هنری بالایی وجود دارد گفت: در استان لرستان هنرمندان ماهر و چیره دستی وجود دارد که باید از ظرفیت هنر و هنرمندان این استان به خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه هنرمندانی در استان داریم که کارهای هنری فاخری انجام می دهند که باید از آنها در راستای ترویج فرهنگ اسلامی استفاده کنیم عنوان کرد: امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیتهای خود از جمله هزاران شبکه رادیویی، تلویزیونی، فضای مجازی و ... علیه دین، ارزشها و پاکی جامعه استفاده می کنند و ما در برابر این بمباران تبلیغاتی مسئول هستیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید براینکه نامگذاری امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری بر اساس ضرورتی بوده که ایشان در حوزه فرهنگ کشور احساس کرده اند گفت: در این راستا برای تحقق شعار امسال هنرمندان نقش موثری دارند.

وی بیان داشت: اگر می خواهیم در برابر شبیخون فرهنگی بایستیم باید فرهنگ و هنرمتعالی را در جامعه را تقویت کنیم.