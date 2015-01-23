  1. اقتصاد
۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز پنج شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنج شنبه در بازار یک میلیون و ۳۸ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۹ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۸۶۱ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۸ تومان، هر یورو را ۴۰۶۲ تومان، هر پوند را ۵۲۸۳ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌پنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۳۷۰۰۰
نیم سکه۵۱۹۰۰۰
ربع سکه۲۷۰۰۰۰
گرمی۱۷۴۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۵۸۶۱
نوع ارز 
دلار۳۴۵۸
یورو۴۰۶۲
پوند۵۲۸۳
درهم۹۴۹
