اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش ۳۰ درصدی صادرات نفت ایران به چین

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

بلومبرگ : ذخایر ارزی هند به رقم ۳۲۲.۱۴ میلیارد دلار رسید که به عنوان یک رکورد برای این کشور محسوب می شود.

خبرگزاری فرانسه : در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، اوکراین از صندوق بین المللی پول در خواست کمک کرد.

رویترز : میزان صادرات نفت ایران به چین در سال ۲۰۱۴ میلادی دارای رشد تقریبا ۳۰ درصدی بود که این مقدار افزایش از سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد، یک رکورد است.

فایننشال تریبون : ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا به کمترین میزان خود در ۱۱ سال اخیر رسیده است.

آر تی ایی : مجمع اقتصاد جهانی، کار خود را با شعار "بهبود وضعیت جهان در عمل" به پایان رساند.

نیوز نیو : رشد اقتصادی اسپانیا در سال ۲۰۱۵ میلادی سریعتر از فرانسه، آلمان و ایتالیا خواهد بود.

گلوب آنلاین : نخست وزیر کانادا: تاثیر بخش انرژی در کل وضعیت اقتصادی کانادا ناچیز است.

گلاپ : مردم افغانستان بر این باور هستند که بحران اقتصادی برای آنها خطرناک تر از طالبان است.

خبرگزاری فرانسه : نرخ بیکاری تایوان در سال ۲۰۱۴ میلادی به رقم ۳.۹۶ درصد رسید که در ۷ سال اخیر بالاترین آمار برای این کشور محسوب می شود.

الجزیره : بانک مرکزی اروپا با تزریق ۱.۱ تریلیون یورو درصدد احیای اقتصاد بیمار منطقه یورو است.

رویترز : رشد اقتصادی کره جنوبی در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی با رقم ۰.۴ درصد به کمترین میزان خود در ۶ سال اخیر رسید.

مارکت واچ : رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ میلادی با روند نامطلوبی برآورد می شود.

خبرگزاری فرانسه : کویت تا ۵ سال آینده مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش پروژه های نفتی خود هزینه خواهد کرد.