تاریخ ثبت نام نیم سال دوم تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ ثبت نام قبول شدگان براساس سوابق تحصیلی تکمیل ظرفیت نیم سال دوم دانشگاه سوره اعلام شد.

طبق اطلاعيه، ثبت نام از تاریخ 11 بهمن 1393 لغایت 15 بهمن 1393 از طريق مراجعه به اداره ثبت نام واقع در ساختمان مرکزي دانشگاه سوره طبقه پنجم امکان پذير است.

قبول شدگان (بر اساس سوابق تحصیلی) باید به آدرس خيابان آزادي بين خيابان خوش و آذربایجان پلاک 396 دانشگاه سوره در تاریخ مشخص شده مراجعه کنند.