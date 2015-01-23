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۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

تاریخ ثبت نام نیم سال دوم تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره اعلام شد

تاریخ ثبت نام نیم سال دوم تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره اعلام شد

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان (بر اساس سوابق تحصیلی) نیم سال دوم تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ ثبت نام قبول شدگان براساس سوابق تحصیلی تکمیل ظرفیت نیم سال دوم دانشگاه سوره اعلام شد.

طبق اطلاعيه، ثبت نام از تاریخ 11 بهمن 1393 لغایت 15 بهمن 1393 از طريق مراجعه به اداره ثبت نام واقع در ساختمان مرکزي دانشگاه سوره طبقه پنجم امکان پذير است.

قبول شدگان (بر اساس سوابق تحصیلی) باید به آدرس خيابان آزادي بين خيابان خوش و آذربایجان پلاک 396 دانشگاه سوره در تاریخ مشخص شده مراجعه کنند.

تاریخ ثبت نامروز نام رشته ساعت ثبت نام
۱۱ بهمن ۱۳۹۳شنبهروابط عمومی۸:۳۰ الی ۱۵
۱۱ بهمن ۱۳۹۳شنبهروزنامه نگاری۸:۳۰ الی ۱۵
۱۱ بهمن ۱۳۹۳شنبهمدیریت فرهنگی هنری۸:۳۰ الی ۱۵
۱۲ بهمن ۱۳۹۳دوشنبهمعماری داخلی۸:۳۰ الی ۱۵
۱۳ بهمن ۱۳۹۳سه شنبهشهر سازی۸:۳۰ الی ۱۵
۱۳ بهمن ۱۳۹۳سه شنبهمهندسی معماری۸:۳۰ الی ۱۵
۱۴ بهمن ۱۳۹۳چهار شنبههنر اسلامی۸:۳۰ الی ۱۵
۱۵ بهمن ۱۳۹۳پنج شنبهسینما۸:۳۰ الی ۱۵

 

کد مطلب 2471855

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