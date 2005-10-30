آمريكا بازهم درخواست كره شمالي را براي داشتن راكتور آب سبك رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، هيل گفت ديپلمات ارشد كره شمالي كه اين درخواست را كرده به خاطر درخواستش بسيار نادم خواهد شد.

اظهارات اين مقام آمريكائي در حالي صورت مي گيرد كه وي براي ديدار با همتار كره جنوبي خود عازم اين كشور شده است.

گرچه خبرگزاري يونهاپ كه اين خبر را مخابره كرده جزئيات بيتشري از اظهارات هيل نداده است ليكن به نظر مي رسد اين اظهارات با اشاره به موضع گيري چندي پيش كره شمالي صورت گرفت كه اين كشور جمع كردن برنامه هاي هسته اي خود را منوط به اعطاي راكتور آب سبك از سوي آمريكا براي استفاده در مسائل غير نظامي كرده است.

گفتني است آمريكا كه به همراه چين، كره جنوبي، ژاپن و روسيه با كره شمالي در قالب مذاكرات شش جانبه پيرامون برنامه هاي هسته اي اين كشور گفتگو مي كنند چندي پيش در پكن با كره شمالي توافقي را امضا كردند كه بر اساس آن در قبال از بين بردن برنامه هاي هسته اي از سوي كره شمالي، آمريكا متعهد شد كه به اين كشور براي توليد برق، راكتور آب سبك اعطا كند ليكن با عنايت به اينكه تفسير مختلفي از سوي واشنگتن و پيونگ يانگ نسبت به اين مساله صورت گرفت هنوز اين توافق كه مدتي از آن نگذشته ، سبب اختلافاتي عميق در بين شش كشور گفتگو كننده شده است.