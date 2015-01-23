اگر تهذیب نفس باشد علم انسان موجب ترقی و پیشرفت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار طلاب و اساتید سطوح مختلف حوزه علمیه آذربایجان غربی با تاکید بر شناسایی استعدادهای درخشان در میان طلاب اظهار داشت: باید استعداد های درخشان در حوزه شناسایی و تقویت شوند، تا بتوانند بهتر در جامعه تاثیر گذار باشند، البته نباید این استعدادها خود را ارزان بفروشند یعنی به کاری جز تحقیق و تالیف و تدریس مشغول شوند.

وی ادامه داد: انبیاء الهی، علومی تازه و روش هایی جدید برای بشر به ارمغان آوردند، گرچه علوم خاصی در گذشته وجود داشته، ولی چون این علوم صرفا تجربی و حسی بودند، نمی توانستند همه حقائق عالم هستی را بیان کنند و به همه سوالات و نیازهای بشر پاسخ بدهند.



این استاد برجسته حوزه افزود: انبیاء(ع) آمده اند تا با علوم جدید و با روش های تازه، انسان را به عرش ببرند و بشر از این رهگذر بتواند با استفاده از علوم الهی و آسمانی تبدیل به فرشته شود، در حالی که علوم تجربی و حسی به تنهایی این قدرت را ندارند که انسان را به عرش برسانند.



وی اعتقاد به زندگی جاودانه پس از مرگ را از مهمترین آموزه های انبیاء برشمرد و اذعان داشت: علومی که انبیاء(ع) برای بشر بیان کرده اند، علوم کاربردی و عملیاتی است و موجب تقوا و طهارت روح می شود و انسان با تقوا و طهارت، حتی علوم تجربی را بهتر درک می کند و بعد از مرگ هم آسوده خواهد بود، زیرا تقوا او را نجات خواهد داد.



آیت الله العظمی جوادی آملی با تأکید بر اینکه انسان با علوم حسی و تجربی نمی تواند حقیقت مرگ را درک کند، حق و باطل را تشخیص دهد و صدق و کذب را مشخص کند، اظهارداشت: انبیاء(ع) با علوم جدید مرگ را معنا می کنند و برای هر پرسشی، پاسخ مناسب، منطقی و زیبا دارند و انسان با بیان انبیاء قانع می شود اما درک علوم انبیاء(ع) نیازمند طهارت روح و باطن است.



وی خاطرنشان کرد: انسانهای عالم و با تقوا ماندگار و باقی هستند، همانطور که عالمان و فقیهان با علم و تقوای خود ماندگار شدند، زیرا فقیهان تنها به علم بسنده نکرده اند؛ بلکه علم را با تقوا آمیخته اند و تلاش کردند که ماندنی شوند.



ی با توصیه طلاب به تزکیه و مراقبت دائم بیان داشت: طلاب باید به دنبال طهارت روح و نفس باشد و گرفتار بد اخلاقی ها نشود، اگر تهذیب نفس باشد، علم انسان نورانی می شود و موجب ترقی و پیشرفت خواهد شد.