بیش از 18 هزار نفر به ورزشگاه آمدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیمهای ایران و عراق در مرحله یکچهارم نهایی جام ملتهای آسیا در پایان 90 دقیقه قانونی با تساوی یک بر یک همراه شد که حواشی این مسابقه در نیمه دوم را در زیر میخوانید:
* با ورود تیم ملی ایران به زمین مسابقه در ابتدای نیمه دوم، تماشاگران شعار "کیروش دوستت داریم" را سر دادند.
* "ایرانی با غیرت، همینه همینه"، این شعار تماشاگران حاضر در ورزشگاه پس از بازی خوب تیم ملی در آغاز نیمه دوم بود.
* بعد از گل تساوی عراق، مسئولان این تیم در جایگاه ویژه به شادی عجیبی پرداختند.
* هرچند تماشاگران عراقی بعد از گل برتری تیم خود، برای دقایقی به شدت نفرات تیم خود را تشویق کردند اما بلافاصله ایرانیها هم تشویقهای خود را آغاز کردند و باز هم برتری از آن ایرانیها شد.
* بعد از مصدومیت مرتضی پورعلیگنجی و توقف بازی، جواد نکونام به سمت علیرضا حقیقی رفت و از او خواست در زدن ضربات شروع مجدد بیشتر دقت کند.
* پس از خطای یاسر کسیم بازیکن عراق روی جواد نکونام، بلافاصله کیروش به سمت داور چهارم رفت و به او اعتراض کرد.
* خطای بازیکن شماره 2 عراق روی وحید امیری درحالی با بیتفاوتی داور مسابقه همراه شد که نیمکت نشینان ایران به این موضوع اعتراض کردند که در این هنگام گاسپار همه را به آرامش دعوت کرد و از آنها خواست به روی نیمکت خود باز گردند.
* در دقیقه 75 تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه 18921 نفر اعلام شد.
* در دقیقه 80 بنیامین ویلیامز داور مسابقه به روی زمین افتاد و این اتفاق باعث خنده تماشاگران شد.
* تشویقهای تماشاگران ایرانی در 10 دقیقه پایانی مسابقه، زیبایی خاصی به ورزشگاه بخشیده بود.
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