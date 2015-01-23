به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کارگر در نشست کمیته انجمن ها، هیئت ها و کانون های اسلامی ستاد دهه فجر استان یزد اظهار داشت: مسئولان یزد و دیگر استانها به این نتیجه رسیده اند که برای انجام کار فرهنگی نیاز به همراهی و همکاری جامعه روحانیت است و در اغلب جلسات از سازمان تبلیغات اسلامی می خواهند که از ظرفیت روحانیون در آگاه سازی مردم استفاده کند.

وی افزود: ما امروز و در این فرصت پیام مسئولان استان را به روحانیون، هیئات مذهبی، مداحان و دست ‌اندرکاران برنامه ‌های مذهبی و دینی می ‌رسانیم و از آنها می‌ خواهیم برای رفع مشکلات و آسیب‌ های اجتماعی وارد صحنه شوند.

کارگر خواستار طرح موضوعات مهم جامعه در میان مردم و ارائه راهکار به آنها شد و بیان کرد: باید با طرح مسائل و آگاه کردن مردم از بروز پیامدهای منفی بسیاری از وقایع و رخدادهای اجتماعی جلوگیری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ایام دهه فجر عنوان کرد: هیئت ‌های مذهبی برای دهه فجر نیز مانند مراسم ‌های محرم برنامه داشته باشند زیرا انقلاب ما الگو گرفته از قیام امام حسین (ع) برای احیای اسلام است بنابراین هیئت های مذهبی برای دهه فجر نیز باید مانند مراسم های محرم برنامه ریزی داشته باشند.

کارگر تاکید کرد: در ایام دهه فجر باید در شهر و استان یزد شاهد یک نمود ویژه از برنامه‌ های این دهه باشیم و یزد به عنوان یک الگو در این زمینه عمل کند.

کارگر با بیان اینکه بسیاری از هیئت‌های مذهبی استان یزد گنجینه‌های انقلاب هستند و افراد مبارز و چهره‌ های شاخص انقلاب در آن حضور دارند، خاطرنشان کرد: باید از خاطرات این چهره‌ها و افرادی که در دوران مبارزات انقلاب اسلامی در صحنه حضور داشتند استفاده شود تا نسل جوان با تاریخ انقلاب اسلامی آشنا شوند.

کارگر همچنین تصریح کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب که دوران قبل از انقلاب را درک نکرده است، شناخت صحیحی از آن زمان ندارد به همین دلیل همه ما وظیفه داریم با مقایسه آن زمان با حال حاضر، به معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی برای آنها بپردازیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اهانت صورت گرفته از سوی یک نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) اظهار داشت: اهانت به حضرت محمد (ص)، اهانت به ۱.۵ میلیارد مسلمان و آزادیخواه جهان است و این اقدام دشمنان اسلام، ناشی از عجز آنها در برابر دین مبین اسلام است.