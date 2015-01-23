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۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

درگیری ارتش لبنان با گروههای تروریستی در نزدیکی مرز سوریه

درگیری ارتش لبنان با گروههای تروریستی در نزدیکی مرز سوریه

منابع امنیتی از درگیری ارتش لبنان با گروههای تروریستی در نزدیکی مرزهای سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، منابع امنیتی از درگیری شدید ارتش لبنان با گروههای تروریستی در منطقه «راس بعبلک» واقع در شرق لبنان و در نزدیکی مرزهای سوریه خبر دادند.

 پایگاه لبنانی العهد با انتشار گزارشی در این خصوص اعلام کرد که ارتش لبنان حملات تروریستها را در پایگاه «تله حمرا» در راس بعبلک خنثی کرده و همچنان در حال درگیری شدید با این گروههای تروریستی است.

منابع امنیتی همچنین از وقوع تلفاتی درجریان این درگیریها خبر دادند. بر اساس این گزارش، دست کم شش نیروی ارتش لبنان دراین درگیریها زخمی شده اند.

کد مطلب 2471890

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