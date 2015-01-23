به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در همایش یادواره شهدای روحانی استان هرمزگان که در سالن همایش شهید آوینی برگزار شد، بیان داشت: روحانیت همچنان در جهت رشد تعالیم جامعه اسلامی و انسان سازی موثر است و همچنان در جامعه مطمئن ترین مجموعه مرجع است.

وی گفت: دشمنان با تجهیز گروه های تروریستی به سلاح و سرمایه و ایجاد اختلاف و رعب و وحشت و اهانت به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسلام(ص) حساسیت سنجی جامعه اسلامی را دنبال می کنند که اعتراض جهان اسلام این توطئه را خنثی می کند.

وی با بیان اینکه امروزه غرب به امپراطوری خبری مجهز است بیان داشت: غرب قصد تغییر نگرش اسلام و آسیب رساندن به اسلام را دارد. نوع نگرش غرب به تمدن مطمئنا باطل است چرا که نگرش آنان به هم جنس گرایی نمونه ایی از این نگرش آنان است.

دادستان کل کشور گفت: آنچه از بیداری و جهل زدایی در جامعه می بینید از برکات خون شهدا است و ادامه این راه در پاسداشت خون این عزیزان موجب حفظ اسلام و دین است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب جهانیان را به اسلام و شناخت واقعی اسلام دعوت کردند، افزود: بنای پایداری در عالم حق و توحید است و انسان باطل را نمی پذیرد.