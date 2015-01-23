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۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

اشک‌های بازیکنان ایران پس از شکست/ کی‌روش ول‌کن داور نبود!

اشک‌های بازیکنان ایران پس از شکست/ کی‌روش ول‌کن داور نبود!

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست برابر عراق دقایقی داخل زمین ماندند و اشک ریختند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام ملت های آسیا امروز جمعه به مصاف تیم ملی عراق رفت و در پایان با مجموع 10 بر 9 در ضربات پنالتی و 120 دقیقه مبارزه برابر این تیم شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

* بعد از این شکست بازیکنان تیم ملی ایران دقایق طولانی درون زمین ماندند و بهت زده اشک ریختند.

* وحید امیری که ضربه آخر پنالتی ایران را به تیر دروازه زده بود بیشتر از بازیکنان اشک می ریخت. بازیکنان سعی می کردند به او دلداری بدهند.

* کارلوس کی روش دقایقی بعد از بازی با هم به عملکرد داور انتقاد داشت . او دقایقی هم با ناظر بازی صحبت کرد.

* بازیکنان عراق پس از پیروزی در این بازی به جشن و پایکوبی پرداختند. تماشاگران این تیم هم در بیرون ورزشگاه همین کار را انجام دادند.

کد مطلب 2471955

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    نظرات

    • ایران ایران ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      مرگ بر داور درود به غیرت بچه ها
    • مهرشاد ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      لعنت بر داور.
    • سعید ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      قبل از داور به رفتار غیر حرفه ایی پولادی باختیم. تو اون تایم از بازی، تیم اصلا نیازی به اون حرکت برای فریب داور و بزرگنمایی، نداشت.
    • شایان ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      من هم اشک ریختم
    • mohamad ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      هیچ چیز از ارزش تیم ملی و مربی با تجربه اش کم نشد ایول به غیرت ایرانننننننیییی
    • وطنم ايران ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      وإلا آدم چي بگه همين الان كه دارم مينويسم از عصبا نيت سردرد گرفتم اگه سكته نكنم خوبه، مسئولان بايد پيگيري كنند جواب مردم رو بايد بدن ، داور رو بايد مادام العمر محروم كنن معلوم نيست چطوري كارت داده يه بچه ابتدايي رو بياري صحنه رو نشون بدي مي فهمه كه بايد به كي كارت بده اين خيلي مشكوكه وأي خدا چكار از دستمون بر مياد دارم ديونه ميشم ) ........………….... داور
    • nasr ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      دم بچه ها گرم ایول به غیرتشون همه تلاششون رو کردن از مربی و بازیکنان مچکریم
    • یه ایرانی ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      واقعا درود بر غیرت شما بچه ها از هیچی فرو گذاری نکردین و با تمام قدرت جنگیدین مچکریم از همتونننن
    • مهرداد ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      ایول به بچه ها دم کارلوس گرم حال کردم حال داور رو گرفت.
    • کاظم ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      آفرین به بچه ها آفرین به کیروش خسته نباشی
    • محمدتهرانی ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      پاسخ
      آفرین بر تمام بچه های تیم... آفرین به غیرتشان...خیلی مردانه بازی کردند .عالی بود.
    • سما ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      افرين به غيرت تك تكتون استرس زيادي داشتيم خيلي عصبي شديم حيف واسه اخرش عراقي ها زياد خوشحال نباشيد تيم ده نفره و باغيرت مارو با شانس برديد ممنون از همتون بازيكنان تيم ملي كشورم
    • مجتبی ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      کیروش عراق رو با ذخیره هاش اول جام برده بود، انصافا داور سرتیم رو برید، خودشم فهمیده بود چکارکرده!ده نفره خدایی خوب بازی کردن،، کیروش نباید بره،داور روبین نیمه میخواست بزنه!کفاشیان بود میرفت کنارداور باهم میخندیدن!
    • سارا ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      امیری زد به تیر آخه چرا قوچان نژاد رو نزاشتند
    • و.ج ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بازیکنان ایران خوب بازی کردند اما همچنان رفتارهای غیر حرفه ای بازیکنان ایران همیشه دردسرساز هست.اخه ما کی می خوایم حرفه ای بشیم
    • hassan ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      ما به عراق نباختیم به ویلیامز استرالیایی باختیم.
    • سپیده ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      درود به ایرانیان عزیزم، درود به غیرت ،
    • ايراني ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      واقعا بچه ها زيبا بازي كردن ، دستشون درد نكنه ، عالي كار كردن. ديگه به داورم چيزي نگيد . در شان ما ايراني هاي فهيم نيست .
    • داور بیشعور ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      از باخت ایران ناراحنم اما ب خاطر این بازی خوبی که کردند ممنونم
    • اﻣﻴﻦ ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ.... ﺩﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺎ ﻏﻴﺮﺕ ﺗﻴﻤﻤﻠﻲ ﮔﺮﻡ. ﺑﺎﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻋﺮاﻗ. ﺑﻪ ﺩاﻭﺭ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ. ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺕ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺵ...
    • محمد ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام بیچاره کی رش دیگه چه کار کنه,بچها به اشتباهاتشون تو زمین باختند ؟* یا علی
    • alireza ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      حق ایران بود.ولی بازام بچه ها مشکریم... مرگ بر داور...
    • نیلوفر ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      واقعا تیم ما بهترین بازی رو از خودش نشون داد، حق ما برد بود اما متاسفانه باز هم ناداوری روی باخت ما تاثیر گذاشت. اما فقط میتونم بگم بچه ها بخاطر این بازی عالی و جانانه و با غیرت ازت ممنونیم. باز هم خاطره ی بازی زیبا با آرژانتین برامون زنده شد... 👏👏👏👏
    • امیر ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      ایران با افتخار سرتو بالا کن
    • حسن ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      ویلیامز نامرد شیرازه تیم مارو بهم ریخت.خاک بر سرش
    • reza ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      پاسخ
      متاسفم برای وحید امیری. چه کار مفیدی برای ایران انجام دادی؟؟؟؟ توکه دروازه به اون بزرگی رو نمیتونی گل کنی بنظر من دیگه فوتبال بازی نکن.حیف اسم فوتبالیست که روی تو بزارن
    • احسان حسینی ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      بگیم همه اشتباهات تقصیر داور ولی پنالتی زدن بچه ها چی؟؟؟ بچه ابتدایی رو بیاریم بهتر از امیری میزنه.
    • حسن ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خوب شد باختند دلم خنگ شد از این بچه پرروهای پول حرام کن
    • مجتبی علوی ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      به نظره من توو این دورانی ک کی روش مربی ایران بودش نازه هیچکیو نکشید و فقط ب کسایی میدون داد ک واسه پیراهنه تیم ملی عرقه ملی داشتن درود بر بازیکنان و مربیه خوبش داورم ایشالله وجدان دردنشه و شب بتونه بخوابه
    • ayhan ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      ایرانیان عزیز باید قبول کنیم که به هیچ وجه تیممون شخصیت قهرمانی نداشت.ما فقط بلدیم حرف بزنیم.
    • رضا ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      یعنی ما همیشه باید به داوری ببازیم.ای خدا بسه دیگه ما رو به آرزوهامون که نرسوندی حداقل به این بیچاره ها رحم کن.. ولی وافعا خوب بازی کردن دمه همشون گرم.
    • مهشید ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      دو ساعت گریه کردم برای غیرت بچه ها
    • داوود ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      ای شاالله چهار سال دیگه.
    • محمدرضا مهرعلی ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      با این که باختیم ولی مردونه باختیم بچه ها متشکریم دمتان گرم عالی بود
    • محمد حسین غفاری ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      باخت تلخ امروز ما به دلیل اخراج پولادی...بود...اگه بچه بازی در نمیاورد ما الان برده بودیم...البته بگم هشتاد دقیقه ده نفره بازی کردن و دو بار عقب افتادن و جبران کردن کار بارسا و رئال هم نیست...ولی تبریک به بچه های با غیرت ایرانی
    • ایمان ۱۸:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      بازی عالی بود
    • سید علی ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      واقعا دست بچه ها درد نکند...اما متاسفم برای امیری علاوه بر اینکه اصلا خوب بازی نکرد زحمات همه رو به باد فرستاد...بخدا دارم گریه میکنم.ممنون سردار
    • شهاب ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      این پولادی چه دلیلی داشت که بخواد اینجوری داور رو فریب بده؟؟باید اینو بیارن بندازنش لب مرز بره خدمت سربازیشو بگذرونه
    • میلاد ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      هر وقت جام وگرفتيم اونوقت تو آسیا ادعامون شه
    • مهدی ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      خوب بود ولی نمیدونم چرای تیمهای ایرانی وقتی جلو میافتن برای گلهای بیشتر برنامه ای ندارند
    • نیلوفر ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      میخوام گریه کنم
    • شهاب ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مهرداد پولاادی بهتره اول بیاد بره خدمت سربازی
    • reza ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      آفرین به بچه ها ماشالله ، ما یه داوری باختیم تصمیم داور تیم مارو به هم ریخت
    • BABAK ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      عرضه میخواد که ندارید
    • حمید رضا بدری ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
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      واقعأ نامردی بود فقط ای کاش کی روش بازم سرمربی تیم ملی بمونه
    • زنگنه کرمانشاه ۱۹:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      آفرین به غیرت بچه ها.اما حیف که ازعراق باختیم...
    • Parsa(f ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خسته نباشي كي روش همه باهم براي موندن كيروش تلاش كنيم
    • زهرا ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اگه استرالیا بودم خون داور گردن خودش بود .... اما ایول به کیروش و بچه ها
    • Sanaz ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بچه ها بهترین بازی رو انجام دادن اما متا سفانه بخت با هاشون یار نبود، و درضمن شخصیت برد رو داشتن به خصوص در مقابل عرب ها
    • یه ایرانی اصل ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بازم دستشون درد نکنه . تا این جا هم خیلی خوب کار کردن. من که راضیم . اما داور...
    • غلام شیش بولیری ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      خوب بودیم
    • امیر ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اول از همه به بچه ها خسته نباشید میگم خیلی خوب بازی کردن افرین به غیرت پلنگان ایرانی
    • سپی ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      درود بر تیم ملی
    • مــــــریـــــــــــــــــــــم ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      به سلامتی اشکای آندو... به سلامتی سرپایین امده حقیقی.... به سلامتی داد زدنای کاپیتان نکونام.... به سلامتی تن خیس بچها و کیروش............ عراق اینو بدون ایرانیا بی غیرت نیستن انتقام این بازیو ازتون میگیرن فدای سر تک تک بازیکنای تیم ملی از جونشون مایه گذاشتن ولی داور باعث شد ما ببازیم
    • سعید ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      ایا به داور باختیم
    • morteza boozar ۰۰:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      بازیکنان تیم کشورمون بسیار عالی بازی کردن اما متاسفانه اشتباه داوری بود که باعث شد تیم ملی کشورن ببازه میدونم که دیگه حرف به درد نمیخوره ولی ارزوی موفقیت رو برای بازیکنان عزیزم بخصوص جواد نکونام و سردار ازمون را دارم
    • آزاده راد ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      آقایونی که میگین ما لیاقت قهرمانی رو نداشتیم،ماهم لیاقت داشتیم هم توانشو.یادمون باشه فقط یه تیم قهرمان میشه وبقیه حذف میشن.باغیرت بازی کردن خیلی مهمه که بچه های ما سنگ تموم گذاشتن.آندو،قوچی،دژاگه و...همه عالی بودن.باعث افتخارن که تا لحظه آخر بخاطر عشق به وطنشون جنگیدن ونا امید نشدن هرچندناداوری دیدن.
    • مرتضی بوعذار ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      افرین بر بازیکنان گل ما واقعن حق داشتیم که ببریم ولی حیفه که باختیم
    • فقط کی روش ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      دم همشون گرم،واقعا با غیرت بازی کردن فقط خداکنه کی روش بمونه
    • اکبر ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      باید کیروش بمونه، غیرت ایرانی داره
    • محبوبه ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      ما از بچه ها چیزی جز تلاش همه جانبه ندیدم و فوتبال یعنی همین. آفرین به این همه غیرت. تازه فوتبالمون داره فوتبال میشه. ان شاالله 4 سال بعد.
    • کیا ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من اشکم دراومد...داور الهی توچشمت دربیاد نامرد
    • علی ۰۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام بچه ها مچکریم
    • ایران ایراندوست ۰۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      به نظر من تا زمانیکه فوتبال ما غیرحرفه ای هستش وضع همینه غیرت رو باید از بچه های والیبال یاد گرفت عراق اصلا تیم نبود که اینقدر میگید بچه ها گل کاشتن ما اگر تیمی منطقی بودیم با همین ده نفر باید عراق رو میبردیم باعث باخت ما در ابتدا پولادی و سپس کی روش که پولادی رو تعویض نکرد و در آخر داور درضمن پولادی خیلی بازیکن غیرحرفه اییه حقیقی تو جام جهانی هم ضعیف بود و حق رحمتی و داوری رو پایمال کردند و نمیدونم این نکونام کی میخواد از تیم ملی بره
    • حست ملک محمدی ۰۳:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      افرین به غیرت ایرانی افرین به کیروش افرین به این بازی جانانه مرگ بر ویلیامز
    • حسین ۰۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بازیکنی که سربازی نره همینه بهترین کار اینه علاوه بر سربازی 24 ماه اضافه خدمت به پولادی بدن
    • سجاد ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
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      عشق است کی روش با تعصب ویژه ای که به تیم ملی داشت خسته نباشید دلاوران
    • سمانه قجر ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
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      به نظرم عالی بازی کردن حقشون باخت نبود ولی ایران وعشقه
    • مصطفی ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
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      بازی خوبی بود هر چند داوری افتضاح بود. خوشحالم چون تیم با شخصیتی داریم. باید این تیم و مربی رو حفظ کنیم و با برنامه برای مسابقات بعدی آماده شیم- زنده باد ایران و ایرانی و درود بر غیرت یوزهای ایرانی
    • کوروش ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
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      بچه ها خیلی خوب بودن.کی روش هم دوست داشتنی است.فکر کنم قسمت نبود.
    • خلیل پور ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
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      ایران فقط به خاطر اشتابه محرز و اخلاق غیر حرفه ای پولادی باخت.چون بازیکنان بزرگ در بدترین شرایط هم این حماقت را نمی کنند.
    • مجید ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه این داور رو که کمر تیم ملی و مردم ایران رو شکست .حقمان این چنین نبود.
    • مهدی ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
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      تاکیروش باشه دوباره رحمتیو دعوت نکنه
    • محمد ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
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      تمام بچه ها خیلی خوب بازی کردن ، ما یک سر و گردن از عراق ی ها بالاتر بودیم ، کی روش هم مربی خوبی است ، اما ما به کار نادرست پولادی باختیم ، که یک تیم و یک ملت فوتبال دوست را ناراحت کرد... بازیکنی در این سطح نباید چنین کاری میکرد. این حذف شدن چیزی از ارزشهای بازیکنانمان و مربی مان کم نمیکند.
    • کوثر ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خب بچه ها نتونستند تو پنالتی ببرندگناه داور چی بود
    • زهرا ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا شاید صلاح نبود و خدا نخواست چون واقعا تلاششون عالی بود، دم همشون گرم
    • محمد حسین ۰۴:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
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      ساعت 4 صبح شد پس کی نتیجه شکایت رو میدن قرار بود 3 بدن!!!!!!!!!

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