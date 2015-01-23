به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام ملت های آسیا امروز جمعه به مصاف تیم ملی عراق رفت و در پایان با مجموع 10 بر 9 در ضربات پنالتی و 120 دقیقه مبارزه برابر این تیم شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

* بعد از این شکست بازیکنان تیم ملی ایران دقایق طولانی درون زمین ماندند و بهت زده اشک ریختند.

* وحید امیری که ضربه آخر پنالتی ایران را به تیر دروازه زده بود بیشتر از بازیکنان اشک می ریخت. بازیکنان سعی می کردند به او دلداری بدهند.

* کارلوس کی روش دقایقی بعد از بازی با هم به عملکرد داور انتقاد داشت . او دقایقی هم با ناظر بازی صحبت کرد.

* بازیکنان عراق پس از پیروزی در این بازی به جشن و پایکوبی پرداختند. تماشاگران این تیم هم در بیرون ورزشگاه همین کار را انجام دادند.