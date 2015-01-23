به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ رائد صلاح رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی در گفتوگو با شبکه الجزیره در خصوص تدوین دانشنامه اماکن مقدس فلسطین گفت: تا کنون بسیاری از اماکن مقدس و تاریخی فلسطین در این دانشنامه معرفی شده است اما کار ادامه دارد. پس از پایان این کار، از همه امکانات داخلی و بینالمللی استفاده میکنیم تا این اماکن به عنوان اماکن تاریخی شناخته شوند که در این صورت رژیم صهیونیستی نمیتواند به آنها تعرض کند. اماکنی که در این دانشنامه ثبت میشود، قدمت تاریخ فلسطین و حق فلسطینیان برای زندگی در این سرزمین را به اثبات میرساند و در مسیر بازگشت آوارگان مؤثر خواهد بود.
وی افزود: رژیم صهیونیستی طی 13 سال گذشته که کار تدوین این دانشنامه آغاز شده کارشکنیهای زیادی انجام داده است. بارها اتفاق افتاده بود که ما مسجدی را شناسایی میکردیم و ویژگیهای آن را ثبت میکردیم ولی بعد از چند روز مسجد ویران میشد. همچنین بارها نیروهای ما مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفتهاند و حتی زندانی شدهاند اما با صبر و استقامت توانستیم نیمی از راه را با موفقیت برویم و نیم دیگر را طی سالهای آینده تکمیل خواهیم کرد.
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