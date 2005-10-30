نشست مطبوعاتي مجموعه ماه شب چهارده برگزار شد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، در سال هاي اخير تلويزيون و به تبع آن گروه كودك و نوجوان شبكه اول سيما درصد است ضمن ساخت فيلم سينمايي چه به صورت مستقل و چه برگرفته از سريال ها اهتمام ورزد. همچنين طي اين سال ها استفاده جدي از ادبيات كودك و نوجوان اين سرزمين در دستور كار برنامه سازان كودك و نوجوان قرار دارد. همه اين ها موجب شد ساخت سريال "ماه شب چهارده" به كارگرداني "محمد طالبي" برگرفته از كتاب "هوشنگ مرادي كرماني آغاز شود.

ماه شب چهارده روايت ميزان پذيرش افراد در مواجهه با زشتي ها و نقاط ضعف شان و ميزان تحمل آن ها در مقابل نقد است. همچنين به شرايط و اصول نقد ديگران و آموزش آن به كودكان مي پردازد.

مجموعه تلويزيوني 13 قسمتي ماه شب چهارده نمايش تلاش حسن عباسي، هنرمند جوان، خيال پرداز وفقير اما خوش ذوق، مقاوم و مهربان است كه به توصيه يكي از هم ولايتي هاي شان براي تشكيل كلاس آموزشي كاريكاتور به فرهنگسرايي مي رود، اما به دليل بي اطلاعي از هنر كاريكاتور و كاربرد آن كسي تمايل به ثبت نام در آن كلاس ندارد و...

بعد از ظهر امروز نشست مطبوعاتي با حضور عوامل مجموعه ماه شب چهارده همچون محمد طالبي، كارگردان، شيرين بينا، بازيگر، شيرين بوريايي دوست، طراح صحنه، رضا آزادي، تصويربردار، عليرضا غفاري نژاد، صدابردار، كيومرث ملك مطيعي، بازيگر و علي محمد طالبي، بازيگر در خانه فرهنگ نيم رخ برگزار شد.

در اين نشست محمد طالبي، كارگردان گفت: داستان اين مجموعه بر اساس اقتباسي از كتاب هوشنگ كرماني مرادي ساخته شده است. البته فيلمنامه اين مجموعه توسط من و هوشنگ كرماني مرادي نوشته شد. همچنين بايد اشاره كنم كه من در اين مجموعه سعي كردم داستان مفرحي را براي كودكان به تصوير بكشم. علاوه بر آن آن ها را به تفكر وا دارد.

كيومرث ملك مطيعي، بازيگر اشاره كرد: كار براي كودكان خيلي لذت بخش است. البته تجارب بازي در كارهاي آقاي طالبي را دارم. ايشان از كار من خيلي راضي هستند، اما هيچ وقت راضي نيستم.

شيرين بينا، بازيگر افزود: ضبط اين كار همراه با مشكلاتي بود، ولي از اين كه در خدمت اين پروژه بودم، خوشحال هستم.

شيرين بوريايي دوست، طراح صحنه اشاره كرد: اين كار علي رغم مشكلاتي كه داشت، ولي تجربه خوبي بود، چرا كه از ويژگي هاي بسياري برخوردار بود.

آزادي، تصويربردار هم خاطر نشان كرد: اين كار نتيجه سه ماه تلاش بچه هاي تيم در روستاي ماسوله است. البته تصويربرداري به دليل شرايط جوي با مشكلات زيادي روبرو بود.

غفاري نژاد، صدابردار هم اشاره كرد: موسيقي اين مجموعه نيز سر صحنه با ميكروفن هاي ديالوگ ضبط شد.

گزارش تكميلي اين نشست متعاقباً منتشر مي شود.