روزهای شلوغ لابراتوارها در روزهای نزدیک به جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضاداد به همراه عزت اله علیزاده مدیر پشتیبانی فنی و آماده سازی جشنواره عصر چهارشنبه اول بهمن ماه ضمن بازدید از استودیو بهمن به تغییرات ایجاد شده در فضای این موسسه اشاره کرد و با ذکر یاد زنده یاد بهنام گفت: استودیو بهمن در چند سال آخر حیات مرحوم بهنام با تغییرات رو به رشدی مواجه شده و این امر نوید بهبود در بازسازی مناسب‌تر فیلم ها را می دهد چراکه این استودیو دارای تجهیزات پیشرفته و مدرن برای صداگذاری و خدمات فنی فیلم ها است.

بهمن اردلان که مدیریت این استودیو را بر عهده دارد توضیحاتی درباره بخش های اضافه شده به استودیو داد و دقایقی از فیلم «رخ دیوانه» به کارگردانی ابوالحسن داودی با حضور داودی مورد بازبینی قرار گرفت و سپس رضاداد دقایقی در خصوص رشد کیفیت برگزاری جشنواره با این کارگردان به صحبت پرداخت.

رضاداد در این بازدید از اتاق اصلاح رنگ فنی فیلم ها که عوامل بازسازی آثار، مشغول اصلاح رنگ فیلم «رخ دیوانه» ساخته ابوالحسن داودی بودند دیدن کرد و به بهبود کیفیت در کنترل رنگ ها اشاره کرد و افزود: پیشرفت تکنولوژی کمک زیادی به دیده شدن فیلم ها کرده است و این اتفاق باید روز به روز پررنگ تر شود.

دبیر جشنواره فیلم فجر از لابراتور آریا نیز بازدید کرد و در اتاق اصلاح رنگ این لابراتوار با اشاره به زحمات و تلاش های این مجموعه گفت: به دلیل اینکه تا جشنواره فجر زمان زیادی باقی نمانده لابراتوارها روزهای شلوغی را سپری می کنند که باید از تمام عوامل استودیوها بابت زحمات شبانه روزی شان قدردانی کرد.

وی همچنین به گفتگو با مهدی جعفری و فرشاد محمدی فیلمبرداران حاضر در جشنواره امسال پرداخت.

وی ادامه داد: نگرانی های سینماگرانی که فیلم هایشان در جشنواره حضور دارد در لابراتوارها دیده می شود که پیگیر آماده شدن فیلم هایشان هستند تا در زمان برگزاری جشنواره آرامش خاطر داشته باشند.

رضاداد ضمن بازدید از بخش های جدید این استودیو در جریان چگونگی بازسازی آثار قدیمی تر سینمای ایران قرار گرفت و بخش هایی از دو نسخه بازسازی شده و بازسازی نشده فیلم «آن شب که باران آمد» و فیلم «خانه خدا» را که در حال بازسازی بود، دید.

در این استودیو فیلم «دوران عاشقی» مراحل آماده سازی را سپری می کرد.

دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر از استودیو روشنا نیز بازدید کرد که در این استودیو 8 فیلم مراحل فنی آماده سازی، اصلاح رنگ و صداگذاری آنها به اتمام رسیده بود.

دو فیلم «طعم شیرین خیال» ساخته کمال تبریزی و «بوفالو» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی در این استودیو مراحل فنی را پشت سر می گذارند.

رضاداد در پایان این بازدیدها گفت: خوشبختانه امسال با اعلام زودتر فیلم ها به مشکل خاصی برنخورده ایم. سه فیلم از زمان بندی و پیش بینی ما عقب تر هستند که امیدواریم روزهای آتی به برنامه برسند تا جدول نمایش نهایی پس از دریافت نسخه همه فیلم ها و اطمینان از آماده بودنشان در زمان نمایش جشنواره چاپ و توزیع شود.

وی افزود: امیدواریم در روزهای آتی نیز بتوانیم به سایر مراکز پشیبانی و لابراتوارها سر بزنیم و به همه همکاران این بخش ها از نزدیک خسته نباشید بگوییم.