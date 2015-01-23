ضرورت اجرایی کردن اسناد همکاری میان ایران و روسیه در زمینه انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و تیخانوف رئیس سازمان انرژی روسیه امروز پنجشنبه با هدف تبادل نظر درخصوص آخرین تحولات مربوط به بازار انرژی و همچنین همکاری های دوجانبه باهمدیگر ملاقات و تبادل نظر کردند .

در این ملاقات طرفین ضمن تشریح آخرین وضعیت همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف و همچنین ابراز رضایت از تلاش های صورت گرفته جهت ارتقای سطح روابط ، خواستار توسعه و ارتباط بیشتر شرکت های انرژتیک دو کشور باهمدیگر شدند . همچنین طرفین با اشاره به اهمیت توسعه مناسبات دوجانبه در تمامی حوزه ها ، بر ضرورت اجرایی نمودن اسناد همکاری دو کشور در زمینه انرژی تاکید کردند .

رئیس سازمان انرژی روسیه نیز ضمن اشاره به تحولات صورت گرفته در بازار انرژی از عزم دولت روسیه برای گسترش همکاری با تمام کشورهای منطقه یاد کرد .

وی به نوسانات و افت قیمت نفت اشاره و اظهار داشت که عواملی غیراقتصادی درصدد بودند که قیمت نفت کاهش یابد که متاسفانه تحت تاثیر این عوامل ، قیمت بصورت جدی بضرر تولیدکنندگان متاثر شد .

سنایی نیز در این دیدار همکاری میان دو کشور در حوزه انرژی را بااهمیت توصیف و اضافه کرد: حوزه انرژی می تواند موتور محرک روابط اقتصادی و تجاری دو کشور باشد و با اقدامات خوبی که آغاز شده امید است سایر جنبه های اقتصادی روابط نیز تحت تاثیرات مثبت این اقدامات، متحول شود .