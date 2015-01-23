اهانت نشریه فرانسوی توطئه مشترک غرب و صهیونیستها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های این هفته نماز جمعه شاهرود با اشاره به توطئه هایی که این روزها استکبار جهانی بر علیه مسلمانان به راه انداخته اند افزود: مسلمانان در چنین شرایطی آگاه باشند که در دوران هوشیاری، بصیرت، ایستادگی و مقاومت قرار داریم و وظیفه تک تک ما در معرفی دین اسلام بسیار سنگین تر شده است.

وی همچنین دیدار اخیر مقام معظم رهبری و ورزشکاران بازی های آسیایی اینچئون را یادآور شد و تصریح کرد: رهبری در این دیدار با تاکید بر اینکه دین زدایی و عفت زدایی در دستور کار رسانه های استکبرار قرار گرفته است تصریح کردند که استکبار به دنبال حاکمیت توسعه طلبانه بر تمام دنیا است.

خطیب جمعه شاهرود با اذعان بر اینکه در بیانات معظم له عبارت «استقامت معنوی» را شاهد بودیم که این عبارت تعبیر جدیدی است و نشان از ویژه ایشان به معنویت، عفاف و مقاومت است، گفت: دشمنان اسلام عفت و ایمان جوانان ما را نشانه گرفته اند.

ترابی در خاتمه برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب شاهرود را رویداد مهم فرهنگی دانست و افزود: این نمایشگاه با ارائه کتابهای خوب و متنوع در روزهای اول مورد استقابل خوبی از سوی مردم مواجه شده است و این امر نشان از اهتمام جدی مردم فرهنگ دوست و اهل علم این خطه دارد.

نمازگزاران شاهرودی هم در پایان نماز جمعه در اعتراض به اهانت نشریه فرانسوی به ساحت نبی مکرم اسلام (ص) از حسینیه اعظم مدرسه قلعه تا میدان جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعارهایی چون مرگ بر امریکا، مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر فرانسه و ... اقدام نشریه شارلی ابدو را محکوم کردند.