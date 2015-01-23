مشکل قطعی آب آشامیدنی ۳ روستای پلدختر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های این هفته نماز جمعه پلدختر اظهار داشت: اهالی این روستاها نسبت به این اقدام آب و فاضلاب روستایی شهرستان اعتراض دارند که چرا آب آشامیدنی آنها قطع شده است.

وی افزود: چند خانوار روستایی آب بها پرداخت نکرده اند آیا باید آب آشامیدنی همه مردم و اهالی روستا به طور کلی قطع شود که این کار درستی نیست.

امام جمعه پلدختر گفت: این اقدام که از سوی آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر صورت گرفته نه منطقی است و نه ما آن را می پذیریم.

وی تصریح کرد: آب و فاضلاب روستایی باید با افرادی که آب بها پرداخت نکرده اند برخورد قانونی کند نه این که آب آشامیدنی همه اهالی روستا را قطع کند.

حجت الاسلام لروند از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان خواست به این خواسته اهالی روستاهای پلدختر که آب آشامیدنی آنها قطع شده توجه کرده و مشکلات آنها را حل کند و نگذارند بیش از این مردم در مضیقه باشند.

خطیب نماز جمعه پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قدم زدن رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با وزیر خارجه شیطان بزرگ آمریکا و دشمن ترین دشمنان ایران چه معنا و مفهومی و یا فایده‌ای داشته است.

حجت الاسلام لروند با بیان اینکه این حرکت وزیر امور خارجه کشورمان اقدام شایسته ای نبود افزود: ظریف می بایست به احساسات مردم و مسلمانان احترام می گذاشت به طوریکه مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله نوری همدانی نیز تاکید کردند که کار ظریف اقدام خوبی نبوده است.