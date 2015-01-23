گزینه رئیس جمهوری کره جنوبی برای تصدی پست نخست‌ وزیری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس با اشاره به معرفی «لی وان کو» نامزد پست نخست‌ وزیری کره‌ جنوبی از سوی رئیس جمهوری این کشور گزارش داد که «پارک گئون های»، لی وان کو را فردی شایسته برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجرای اصلاحات در این کشور می داند.

معرفی لی وان کو در پی استعفای «چانگ هونگ ‌ون» نخست‌ وزیر سابق کره جنوبی پس از کشته شدن 300 نفر به خاطر فاجعه غرق شدن یک کشتی در آوریل گذشته انجام می شود.

لی وان کو نامزد تصدی پست نخست‌ وزیری کره جنوبی در جمع خبرنگاران از تلاش خود برای احیای اقتصاد در صورت تایید از سوی پارلمان و گرفتن رای اعتماد خبر داد.