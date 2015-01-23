ممنوعیت حضور ایرانی ها در نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند، گفت: بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت، شرکت دانشگاههای علوم پزشکی اعم از اعضای هیئت علمی، کارکنان و داروسازان در نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث در دبی ممنوع است.

وی افزود: معمولا شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی همه ساله در نمایشگاه عرب هلث غرفه دایر می کردند و همچنین افرادی خارج از حیطه وزارت بهداشت و به صورت آزاد برای دایر کردن غرفه یا بازدید در این نمایشگاه شرکت می کردند که امسال متاسفانه برگزارکنندگان این نمایشگاه به بهانه تحریم، اجازه دایر کردن غرفه به تعدادی از شرکتهای ایرانی را نداده اند.

رئیس سازمان غذاو دارو با بیان اینکه نظر شخص وزیر بهداشت نیز این است که برای حفظ منافع ملی ، شرکت دانشگاههای علوم پزشکی در این نمایشگاه ممنوع است، تصریح کرد: من نظر ایشان را به دانشگاهها ابلاغ کردم و روسای دانشگاههای علوم پزشکی نیز موظف شده اند اطلاع رسانی نموده و اجازه شرکت در این نمایشگاه را ندهند.

وی گفت: درخواستمان از افراد خارج از وزارت بهداشت در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی و نیز بازدیدکنندگان آزاد نیز این است که به منظور مقابله با تحریمی که آنها اعلام کرده و اجازه دایر کردن غرفه به ایرانی ها را نداه اند، کسی از ایران در این نمایشگاه شرکت نکند.

دیناروند یادآور شد: البته سندیکاههای صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی نیز به اعضای خود اعلام کرده اند تا زمانی که اجازه دایر کردن غرفه به آنان داده نشود حتی به عنوان بازدیدکننده نیز شرکت نکنند.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه شرکت دانشگاههای علوم پزشکی در این نمایشگاه ممنوع است و با متخلفین برخورد خواهد شد، تصریح کرد انتظار داریم روسای دانشگاهها بر این موضوع نظارت داشته باشند و کسی از ابلاغیه وزارت بهداشت تخطی نکند.

وی یادآور شد: عدم شرکت ایرانی ها در این نمایشگاه می تواند پیامی برای برگزارکنندگان نمایشگاه باشد تا امکان حضور واقعی ایرانیها را با دادن مجوز دایر کردن غرفه فراهم کنند.