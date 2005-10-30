كويت از تاييد قانون اساسي دائمي عراق استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، شوراي وزيران كويت امروز به عراقي ها به دليل تاييد قانون اساسي آنها در همه پرسي 15 اكتبر(24 مهرماه) تبريك گفت.



در نشست امروز شوراي وزيران كويت، محمد ضيف الله شرار معاون نخست وزير و وزير مشاور در امور مجلس امت كويت اعلام كرد: كويت به ملت برادر عراق به دليل تاييد قانون اساسي دائمي خود تبريك مي گويد و ابراز اميدواري مي كند كه اين موفقيت گامي در راستاي بازگشت امنيت و ثبات به عراق و متمركز كردن نيروهاي خود در مسيرسازندگي وتوسعه به شمار مي رود.



قانون اساسي عراق شنبه 23 مهرماه (15 اكتبر) در همه پرسي به راي ملت عراق گذاشته شد و توانست راي مثبت اكثريت (78 درصد) عراقي را بدست آورد.



بر اساس اعلام رسمي هيات عالي مستقل انتخابات عراق، قانون اساسي دائمي موفق شد راي مثبت 78 درصد راي دهندگان عراقي را بدست آورد.

