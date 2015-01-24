تصادف زنجیره ای محور چالوس ۱۰ نفر مصدوم بر جای گذاشت

داود رجبی در گفتگو با مهر با اعلام خبر تصادف زنجیره ای ۱۲ دستگاه خودرو در محور کرج - چالوس، اظهار داشت: بر اثر این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند.



رجبی در ادامه ساعت وقوع این تصادف را ۱۶.۳۰ عصر امروز اعلام کرد و گفت: این تصادف در محدوده تونل شماره ۵ جاده چالوس رخ داد و باعث ترافیک سنگین در این محور شد.



این مسئول تصریح کرد: ۵ نفر از مصدومان به مراکز درمانی کرج منتقل شدند و ۵ مصدوم دیگر به صورت سرپایی و در محل حادثه توسط نیروهای امدادی تحت درمان قرار گرفتند.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر البرز افزود: نیروهای پلیس راه البرز برای بازگشایی محور تلاش کردند و پس از مدتی ترافیک مسیر روان شد.