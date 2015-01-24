یارانه ثروتمندان قطع شود/سیاست دیوان محاسبات اقدامات پیشگیرانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت: دیوان محاسبات پیشنهادی را تهیه و به کمیسیون تلفیق ارائه کرده و برخی نمایندگان هم طرحی تهیه کرده اند که در بودجه 94، هزینه های جاری را از نفت قطع کنیم و اگر درآمدی از نفت حاصل شد آن را صرف عمران،‌آبادی و توسعه کشور کنیم.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر امور مالی دستگاه اجرایی را دارد اظهار کرد: وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای صحیح بودجه کشور است و به طور قطع یکی از مصادیق پاسداری از بیت المال این است که وقتی بودجه صرف می‌شود در قبال آن توسعه اتفاق بیفتد. هر سال بودجه کلانی مصرف می‌شود اما توسعه و پیشرفت حاصله با آن تناسبی ندارد و کمتر است.

رحیمی با اشاره به اشکالات موجود در نحوه بودجه ریزی کشور و عدم بودجه ریزی عملیاتی خاطر نشان کرد : بیش از 80 درصد بودجه عمومی کشور صرف امور جاری ، حقوق، دستمزد و پول آب و برق می‌شود . بیش از ده سال است دولت های مختلف تکلیف داشته اند بودجه را عملیاتی کنند تا قیمت تمام شده کالا و خدمات با لحاظ صرفه اقتصادی باشد اما الان وضعیت بودجه ریزی این طور نیست. وزارت خانه ها هر سال بودجه ای دارند و سال بعد می‌گویند که به این بودجه درصدی اضافه شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه کشور ما بسیار گران اداره می‌شود، تصریح کرد: اینکه ما هر سال بودجه تنظیم می کنیم به این خاطر است که منابع محدودی برای نیازهای نامحدود داریم لذا باید هزینه های اجتناب ناپذیر را مشخص کنیم اما ضرورتی برای بسیاری از هزینه ها وجود ندارد. اگر ما بخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم چاره ای جز عملیاتی کردن بودجه نداریم و الان با وضع تحریم های ظالمانه غرب و توطئه کاهش قیمت نفت ضرورت دارد بودجه را عملیاتی کنیم تا بسیاری از هزینه ها حذف شود.

وی تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه را از وظایف دیوان محاسبات عنوان و خاطر نشان کرد : ما گزارش تفریغ بودجه سال 92 را تمام کرده ایم و آن را در اختیار مجلس قرار داده ایم تا در زمان تصویب بودجه 94 از آن استفاده شود.

رحیمی با تاکید بر لزوم قطع وابستگی هزینه های جاری به نفت نیز گفت: درآمد نفت یک ثروت بین نسلی است و بایدبرای عمران،‌آبادانی و توسعه کشور هزینه شود. دستور رهبری درباره قطع وابستگی به نفت نیز سالهاست که صادر شده و اگر به آن توجه می‌شد ما دچار این مشکلات در مورد قیمت نفت بودیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید مبلغی از افزایش قیمت ها صرف نظام جامع تامین اجتماعی می شد ادامه داد: تا سال گذشته اقدامی در این زمینه صورت نگرفت اما دولت در سال 93 اقدام مهمی کرد و آن طرح تحول نظام سلامت و بیمه سلامت بود که تا الان در این حوزه 2 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت شده است.

رحیمی با بیان اینکه ماهیانه بیش از 76 میلیون نفر ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند گفت: این در حالی است که بسیاری از آن‌ها نیازی به این یارانه ندارند و اگر فقط ده میلیون نفر از کسانی که درآمد بالایی دارند و یارانه تاثیری در زندگی آن‌ها ندارد ، یارانه نگیرند این رقم در سال 5 هزار و 400 میلیارد تومان می‌شود و اگر این مبلغ به نظام سلامت داده شود تحول بزرگی در این حوزه اتفاق می افتد لذا دولت همت کند و یارانه این ده میلیون نفر را قطع کند و نگران برخی مسائل نباشد.

وی بررسی و برخورد با بی انضباطی مالی و فساد اداری را از وظایف دیوان محاسبات عنوان و تصریح کرد: گاهی مدیران دستگاه های اجرایی قانون را بلد نیستند. برخی فکر می‌کنند وظیفه دیوان محاسبات این است که بگذارد دولت تخلف کند و بعد آن را کشف کند و با آن برخورد کند. اما به این تنهایی فایده ندارد ما نباید بگذاریم بیت المال تضییع شود. سیاست دیوان محاسبات هم انجام اقدامات پیشگیرانه است و باید دلیل و علت تخلفات را از بین برد.

رئیس دیوان محاسبات کشور ضعف کنترل های داخلی را از دلایل بروز تخلفات اداری بر شمرد وافزود:‌پرونده 3 هزار میلیاردی که آبرویی از جمهوری اسلامی برد و خسارت زیادی به بار آورد به دلیل نبود کنترل داخلی در بانک بود. ما معتقدیم کارکنان دستگاه های اجرایی چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی عمدتا افراد سالمی هستند اما برخی هم فرصت طلبند. بسیاری از کشورهایی که در جلوگیری از فساد پیشرفت کرده اند از سیستم های الکترونیکی استفاده می‌کند . در برخی از این کشورها فرار مالیاتی وجود ندارد به دلیل اینکه وجود سیستم های پیشرفته امکان فرار مالیاتی را از بین می برد اما در کشور ما 20 درصد افراد مالیات نمی پردازند.

رحیمی با اشاره به اجرای طرح سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات برای رصد اقدامات مالی دستگاه های اجرایی یادآور شد: یکی از دلایل فساد مالی بی توجهی به مسئولین و کارکنان رده پایین دستگاه اجرایی است. ما به هیأت های حسابرسی دستور داده ایم اگر تخلفی هست از پایین ترین تا بالاترین مقام با او برخورد کنند. البته معتقدیم عدم برخورد قاطع و به موقع با متخلفین هم از دیگر دلایل بروز فساد است.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در مقابل دستگاه اجرایی قرار نداردبلکه به عنوان ناظری در کنار آن‌ها است و به دنبال شتاب توسعه در کشور است اظهار کرد: اگر اصلاح قانون و تعامل با دولت جواب ندهد ما چاره ای جز برخورد نداریم. البته ما دوست نداریم کام ملت را تلخ کنیم و مرتب از تخلفات انجام شده گزارش دهیم و تا زمانی که ناچار نشده ایم در رسانه ها ورود نمی کنیم که تخلفات را اعلام کنیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات را چشم تیزبین ملت برای نظارت بر دستگاه های اجرایی دانست و خاطر نشان کرد : ما دستگاه های مختلف را تحت نظارت داریم تا بیت المال به درستی هزینه شود اما مشکلات تنها با برخورد حل نخواهد شد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران یاد و خاطره شهدای انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گرامی داشت و برای رهبر معظم انقلاب و نمازگزاران جمعه آرزوی طول عمر وسربلندی کرد.

وی با محکوم کردن اقدامات وقیحانه برخی رسانه های غربی در توهین ساحت پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: پیام حکیمانه و به موقع رهبر فرزانه انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی توطئه اسلام هراسی سرویس های جاسوسی کشورهای مستکبر را خنثی کرد. اگر این جوانان اجازه مطالعه و بررسی این پیام را داشته باشند قطعا علیه کسانی که اسلام هراسی را تبلیغ می‌کنند اقدام خواهند کرد.