به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با جان کری همتای آمریکایی خود با بیان اینکه قرار شده است کارشناسان برای حصول نتیجه مذاکرات گفتگوها را همچنان ادامه بدهند، گفت: در این دیدار درباره بحث های مختلفی که دوستان ما در زوریخ پیگیری می کنند از جمله تعداد سانتریفیوژها روش های غنی سازی و همچنین پیشنهادهای مختلفی که از طرفین مطرح بوده بحث کردیم.

ادامه مذاکرات ایران و اروپا در زوریخ

وی با بیان اینکه قرار شد همکاران ما به ویژه کارشناسان فنی دو طرف بحث ها را ادامه بدهند تا به یک نتیجه واحد برسیم افزود: کارشناسان دو طرف فردا نیز گفتگوها را در زوریخ پیگیری می کنند و تا پایان هفته نیز این گفتگوها را با همتایان اروپایی خود ادامه خواهند داد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: امیدواریم با تلاش هایی که صورت می گیرد کار را هرچه سریعتر پیش ببریم.

توافق قابل قبول با رعایت حقوق و عزت مرم ایران

به گزارش واحد مرکزی خبر، رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از دولت امریکا به دنبال توافق با ایران است گفت: گرچه گروه هایی هم هستند که با توافق موافق نیستند و سرو صدای زیادی هم از طرف انها شاهدیم. البته مهم این است توافقی که راجع به ان بحث می شود توافقی باشد که حقوق و عزت مردم ایران را به رسمیت بشناسد. توافقی که قابل قبول باشد.

ظریف تصریح کرد: آنچه واضح است جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نبوده و هیچ مشکلی هم نداریم ثابت کنیم برنامه هسته ای ما منجر به تولید سلاح نمی شود.