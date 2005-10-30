60 سالگي سازمان ملل ؛ رنسانس يا واپسگرايي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سايت مركز مطالعات سياست خارجي آمريكا در تحليلي از سيرعملكرد سازمان ملل در شصتمين سالگرد تاسيس آن نوشت : سازمان ملل ازآغاز تاسيس خود مسير پرپيچ و خمي را طي كرده است. مسئوليت هاي آن روزبه روز بيشترمي شود به گونه اي كه دولت ها در جستجوي جايگاهي مقتدروتوانا براي كاهش مشكلات جهاني هستند." UN" در راستاي عملكرد امنيتي و برقراري صلح درتلاش براي رهبري بيش از 000/ 70 نيروي غيرنظامي است كه از 103 كشوردر 18 ماموريت در چندين درگيري مهم جهان شركت داشته اند: كنگو، ليبريا، هائيتي، سودان.

دربخش ديگر اين نوشتارآمده است : سازمان ملل به مشكلات 19 ميليون نفر رسيدگي مي كند كه درنتيجه تجاوز يا حوادث طبيعي بي خانمان شده اند. اين سازمان خواهان تلاشهاي جهاني براي كمك به ميليونها قرباني حادثه سونامي است و سرسختانه خواهان جلب توجه جهان به بيست فوريت فراموش شده اي است كه بيش از ميليونها نفر را تهديد مي كند.

اين موسسه مطالعاتي آمريكايي در ادامه اين مطلب درتبيين جايگاه اين نهاد جهاني برغم فشارهاي سياسي وابراز ايرادات متعدد اعلامي خود درروند فعاليتهاي آن درطول حيات سياسي سازمان ملل، تصريح نمود همانطوركه آمريكا اخيرا، يك بار ديگر به آن پي برده است UN يك منبع قدرتمند مشروعيت بين المللي و يك ابزار ديپلماتيك مهم براي دولتهاي ملي است.

اين موسسه مطالعاتي در تشريح ديدگاه انتقادآميز خود در قبال حق وتوي قدرتهاي بزرگ در جهان معاصر مي افزايد: اما همه اين فعاليت ها اساسا روي يك پايگاه بنيادين نادرست قرار گرفته است. شوراي امنيت سازمان ملل با پانزده عضو اگرچه از ضمانت اجرايي برخورداراست اما تنها به طرفهاي پيروزجنگ جهاني دوم قدرت مضاعف مي دهد. مجمع عمومي آن نيز متشكل از 191 عضو ازنظر تئوري حق راي يكساني را براي همه قائل است اما عملا در مذاكرات بي موضوع وبعضا بي مناسبت خود درباره دستورالعمل بي محتواي اش دچار فساد شده است كه هر مساله غير قابل تصوري را پوشش مي دهد. همنچنين اقدامات شوراي اقتصادي و اجتماعي چهل و سه عضوي اين سازمان نيز الزاما بسيار محدود و كم اهميت است.

اين موسسه آمريكايي درادامه ارزيابي خود ازبخشهاي اجرايي سازمان ملل با عنايت به تفاوت ديدگاه واختلاف عنان با سياستهاي كاخ سفيد دربسياري ازمسائل جهاني دراين باره آورده است: دبيرخانه سازمان ملل از يك ستاد ناكارآمد تشكيل شده كه ازسوي كشورهاي عضو، مديريت ذره بيني خود را افزايش مي دهد و يك سيستم بسيارنامناسبي است كه به اسراف، فريبكاري و سوء استفاده مشغول است.

در پاسخ به نواقص و كم كاريهاي مشهود UN، كوفي عنان دبير كل سازمان خطاب به اعضاي آن، سال 2005 را سال رنسانس UN معرفي كرده است. عنان در ذهن خود يك سوداي بزرگي را مي پروراند.

اين موسسه برغم ديدگاههاي آشكار مراكزقدرت وثروت در تسلط و چپاول ملل فقير ادعا كرده كه ثروتمندان و قدرتمندان جهان به طورجدي نگران كشورهاي فقيرو خواهان توسعه اقتصادي آنها هستند و مشكلات آنها را ازطريق شوراي امنيت حل خواهند كرد.

نكته جالب توجه اينكه در ادامه اين گزارش، اين سازمان آمريكايي تلاش نمود تا دغدغه هاي خاص آمريكا براي مديريت جبارانه برجهان را بنوعي نگراني كشورهاي توسعه نيافته القاء نمايد ولذا چنين نوشته است : جهان درحال توسعه به طور جدي نگران تروريسم، حقوق بشر، عدم توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي و لزوم تغييرات موثر در ساختارهاي مديريتي سازمان ملل است. اين خيال پردازي بزرگ قراربود كه دركنفرانس سران سال 2005 در سپتامبر مورد پذيرش قرارگيرد كنفرانسي كه بزرگترين گردهم آيي رهبران دولتها است.

كارشناسان اين مركز مطالعاتي در ادامه اين تحليل دريك اقدام نكوهيده با گنجاندن ديدگاههاي قلدرمابانه سران كاخ سفيد در قالب نظريات وتحقيقات تحليلي چنين اظهار داشتند : اما اين سوداي بزرگ در تلاش براي اصلاح ساختار UN ناكام ماند. اجلاس سران دولتها به جاي برداشتن گامهاي بلند درقرن جديد، انتظارات را برآورده نكرد. حال كه اين فرصت طلايي از دست رفته است جهان از سازمان ملل مي خواهد كه به گونه اي بهتر عمل كند. گام اول پذيرش مسئوليت و رابطه تنگاتنگ با كشورهاي عضو است. در حالي كه برخي كشورهاي عضو خواهان اصلاحات در ساختار اين نهاد بين المللي هستند كشورهاي سرسخت رفرم UN نظير، سوريه، ايران، پاكستان، ونزوئلا، كوبا و مصر فعالانه تلاش مي كنند تا عملكرد سازمان ملل بطور موثر و مفيدي صورت گيرد.

به عقيده اين مركزمطالعاتي، اگرهمه مردم جهان به سرعت فعاليت كنند اصلاحات كوچك مي تواند جرقه اي براي رنسانس واقعي سازمان ملل باشد. اينان براين باورند كه عنان بايد هم براي اصلاحات داخلي اصراركند و هم گامهاي جديدي را براي آينده اين نهاد بين المللي بويژه در برخي امور مهم همانند اصلاحات ساختاري و تعيين و تصويب بودجه در مدت باقي مانده از دوران مسئوليت خود بردارد.

ازسوي ديگرمجمع عمومي در سال جاري با يك مشكل مواجه است و آن مبارزه ضروري براي تغيير اساسي در عملكرد اين مجمع است. به عقيده مركزمطالعات سياست خارجي آمريكا، جان بولتون سفيرآمريكا درسازمان ملل نيزبايد دراين راه بطورموثر مشاركت داشته باشند هرچند مقاومتهايي ازسوي كشورها درخصوص اصلاحات ساختار سازمان ملل عليه آمريكا وجود دارد. او بايد آرام آرام با حاميان اصلاحات در نيويورك همراه شده و از نفوذ زياد خود در كنگره استفاده نمايد تا از اين طريق با تحريك دولت بوش وي را به مشاركت دولتها (با اعمال فشار) از سراسر جهان در فرآيند اصلاح UN مجاب نمايد.

مركز مطالعات سياست خارجي آمريكا در پايان تحليل خود مي نويسد اگر همه اقدامات بالا صورت پذيرد ممكن است كه UN دوباره متولد شود وگرنه سازمان ملل با سير قهقرايي به دوران قديم خود باز خواهد گشت و هيچ جايگزين جواني براي آن وجود نخواهد داشت.