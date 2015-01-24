به گزارش خبرگزاری مهر، در پی منطقهای شدن مدیریت انجمن سینمای جوانان ایران بر مبنای دستورالعمل وزارت كشور نخستین جلسه شورای مشورتی معاونت مناطق و استانهای انجمن با حضور مدیران 5 استان انجمن در رودبار برگزار میشود.
در این جلسه كه در هفته پیش رو برگزار خواهد شد محسن آقالر مدیر انجمن سینمای جوانان استان قزوین، سیروس ثنایی مدیر انجمن سینمای جوانان استان كردستان، محمدرضا بهشتی مدیر انجمن سینمای جوانان تهران، میردولت موسوی مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل، نادر معصومی مدیر انجمن سینمای جوانان ایران استان گیلان و فرید فرخنده كیش قائممقام مدیرعامل در امور مناطق و استانهای انجمن سینمای جوانان ایران حضور خواهند داشت.
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