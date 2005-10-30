بايد از طرح هر مسئله اي كه فضاي همدلي و همكاري را تضعيف مي كند خودداري كرد// مقاومت در فلسطين بي ترديد به سرنگوني رژيم صهيونيستي منتهي خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" حضرت آيت الله خامنه اي با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث مختلف اهميت توبه را خاطرنشان كردند و افزودند: بي اعتنايي ملتها يا مجموعه اي از مردم در برابر ظلم و ستم، گناهي بزرگ است كه مجازاتهاي عمومي و اجتماعي پروردگار را بدنبال مي آورد و چاره آن تغيير روش عمومي ملتهاست همچنانكه ملت بزرگ ايران در انقلاب اسلامي به سكوت در برابر رژيم ستم شاهي پايان داد و پروردگار نيز با عنايت خويش اين ملت را در مسير دستيابي به آرمانهايش ياري و كمك نمود.

ايشان با اشاره به اينكه در قرآن مجيد توبه در كنار لزوم اصلاح مورد تاكيد قرار گرفته خاطرنشان كردند: از جمله گناهاني كه مسؤولان بايد از آن استغفار كنند بي اعتنايي در برابر اختلافات است.

حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه افزودند: اختلافات گاه با برانگيختن احساسات قومي – مذهبي و سياسي شكل مي گيرد و گاه با تبديل اختلافات فكري به كشمكشهاي اغواگرانه و بي حاصل -ايجاد مي شود كه بايد بشدت از آن پرهيز كرد.

ايشان در تبيين لزوم خودداري از طرح كشمكش هاي فكري در عرصه هاي عمومي افزودند اختلافات فكري ايرادي ندارد و بنده به معناي حقيقي و وسيع كلمه به آزادي بيان معتقدم اما اگر حرفها و مسائلي كه محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصي و كارشناسي است بصورت اغواگرانه در محافل عمومي مطرح شود، نمي توان اين كار را آزادي بيان ناميد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تلاش وسيع دشمن در سالهاي اخير براي ايجاد اختلاف و شكاف ميان اركان حاكميت افزودند: خوشبختانه برخي مسؤولان با هوشياري در مقابل اين توطئه ايستادند.

ايشان هم جهتي مسؤولان سه قوه را فرصتي با ارزش براي حل مشكلات ملت و پيشرفت كشور دانستند و افزودند: برخلاف القائات برخي كه اين هم جهتي را مورد انتقاد قرار مي دهند، هماهنگي مسؤولاني كه در قواي مختلف با راي مردم انتخاب شده اند زمينه حل مشكلات را فراهم مي آورد و بهمين علت بايد در دولت – مجلس، قوه قضائيه و عرصه هاي گوناگون سياسي و مطبوعاتي از طرح هر مسئله اي كه اين فضاي همدلي و همكاري را تضعيف مي كند، خودداري كرد و از كوتاهي هايي كه در اين مسير روي داده ومي دهد استغفار كرد و نگذاشت ادامه يابد.

ايشان با اشاره به اقبال مردم به شعارهاي عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد و خدمت به مردم افزودند: مسؤولاني كه در دولت و مجلس با اين شعارها انتخاب شده اند حتي يك لحظه نبايد از اهداف اعلام شده غفلت كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر لزوم تحقق عدالت، خدمت به مردم و مبارزه با فساد در صحنه اجتماع و ميدان زندگي مردم،غفلت از مباني و عوامل اقتدار ملي را نيز موجب بروز مشكلات فراوان خواندند.

حضرت آيت الله خامنه اي، پرهيز از غفلت در برابر دشمن را نيز ضروري خواندند و با اشاره به توطئه هاي فراوان دشمنان بر ضد نظام، قانون اساسي، ملت ايران و منافع ملي افزودند: بايد با شناخت دقيق اين توطئه‌ها، هوشمندانه با آنها برخورد كرد و مدبرانه از كشور – ملت و منافع و هويت ملي دفاع نمود.

ايشان در بخش پاياني سخنانشان با اشاره به اهميت فراوان منطقه خاورميانه،‌خليج فارس و شمال افريقا در نقشه امريكا براي ايجاد امپراطوري جهاني و تسلط بر دنيا افزودند: هدف اصلي امريكا در منطقه روي كار آوردن دولتهاي بظاهر مردمي و دمكراتيك اما كاملا دست نشانده است و بهمين علت حتي به حكومتهاي مطيع فعلي نيز راضي نيست زيرا اين حكومتها به علت نداشتن ظاهر دموكراتيك براي امريكا موجب دردسر هستند و اين واقعيت را مصر، سعودي، اردن و همه كشورها ي منطقه بايد مورد توجه قرار دهندكه امريكا فقط با لبنان وسوريه مشكل ندارد.

رهبر انقلاب با اشاره به فاصله عظيمي كه ميان اهداف امريكا و واقعيتهاي منطقه وجود دارد افزودند: حاكمان امريكا همانگونه كه تحليلگران زبده امريكايي نيز معتقدند با اينگونه كارهاي خود، اين كشور را به سمت اضمحلال و سقوط مي كشانند كه اين احتمالا انتقام پروردگار است.

ايشان با اشاره به جنجالهاي مستمري كه نظام سلطه در قبال نظام اسلامي براه مي اندازد افزودند: قدرت ملي و سياسي ايران، حضور در منطقه اي فوق العاده حساس، همدلي مسؤولان كشور و برخورداري از ملتي با استعداد و جوان، قدرت خاصي در منطقه و جهان به جمهوري اسلامي بخشيده است كه مورد اعتراف تحليلگران غربي نيزهست بهمين علت همانگونه كه امام راحل مي فرمود دشمنان ملت ايران بخاطر اهميت و قدرت نظام اسلامي، همواره در حال توطئه و جنجال برضد ملت ايران هستند.

رهبر انقلاب با اشاره به جنجال اخير درباره سخنان آقاي احمدي نژاد خاطرنشان كردند: انسان حقيقتا از اينكه اينگونه كشورها، اينقدر تحت نفوذ صهيونيستها هستند، در برابر بشريت شرمنده مي شود.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به سخنان برخي رسانه ها و مقامات كشورهاي غربي كه اين مسئله را به بحث فعاليتهاي هسته اي ايران مربوط كرده اند گفتند: اين افراد نادان نمي فهمند كه سلاح اتمي بدرد نابود كردن رژيم ها و دولتها نمي خورد بلكه مقاومت و عزم ملتهاست كه رژيمهاي فاسد را نابود مي كند و در پرتو همين واقعيت مقاومتي كه در فلسطين است بي ترديد به سرنگوني رژيم صهيونيستي منتهي خواهد شد.

آقاي احمدي نژاد در ابتداي اين ديدار با قدرداني از حضور پرشكوه ملت ايران در راهپيمايي روز جهاني قدس، رفتار رژيم اشغالگر قدس را مايه شرمندگي بشريت عصر حاضر دانست و گفت: جاي تاسف دارد كه برخي دولتهاي اروپايي و برخي عناصر در سازمانهاي بين المللي از چنين رژيمي كه به هيچيك از موازين حقوق بشر و مقررات بين المللي پايبند نيست و نماد واقعي تروريسم دولتي مي باشد حمايت مي ‌كنند.

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه تنها راه حل منطقي مسئله فلسطين، برگزاري انتخابات آزاد با حضور فلسطيني‌هاي اصيل ساكن سرزمين هاي اشغالي و خارج از آن با هر دين و آييني و برسميت شناختن حقوق مشروع ملت فلسطين است، هدف از غوغاي تبليغاتي اخير رسانه هاي غربي را تحت الشعاع قرار دادن حضور پرشور مسلمانان در روز جهاني قدس، دانست و خاطرنشان كرد: اينجانب بعنوان منتخب و فرزند ملت ايران، از سازمان ملل متحد و شخص دبيركل مي خواهم موضوع برپايي يك حكومت مشروع و مردم سالار در فلسطين را در دستور كار خود قرار دهد.

آقاي احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود به برخي اقدامات و تلاشهاي دولت در طول 2 ماه و سه روز بعد از آغاز كار آن اشاره كرد و گفت: ارائه لايحه صندوق مهر امام رضا (ع) به مجلس شوراي اسلامي جهت حل بخشي از مشكلات ازدواج و اشتغال جوانان، ايجاد تسهيلات در امر صادرات، اتخاذ ترتيباتي براي كاهش تنش در بازار سرمايه، ابلاغ دستورالعمل كاهش هزينه هاي اضافي و صرفه جويي در دستگاههاي دولتي، تخصيص ده هزار ميليارد ريال براي ساخت مسكن روستايي، و انجام امور لازم جهت تسريع در بازسازي شهر بم از جمله اقدامات دولت جديد است.

در پايان اين ديدار نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را بهمراه ايشان افطار كردند.