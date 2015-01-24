فضای مجازی ظرفیت قابل توجهی برای تعالی فعالیت های فرهنگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی با بیان اینکه بهره‌مندی از فضای مجازی نقش اساسی در تعالی فعالیت‌های فرهنگی دارد، گفت: امروز دستگاه‌های فرهنگی سطح کشور باید بهره‌مندی از فضای مجازی را در رأس کارهای خود قرار دهند چراکه جوانان و نوجوانان ما بیش از هر زمان دیگری وقت خود را در فضای مجازی می گذرانند.

وی افزود: دشمنان اسلام و انقلاب تمام توان خود را برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب حتی در فضای مجازی به‌کار گرفته اند به همین خاطر متولیان دستگاه‌های فرهنگی ما باید توجه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند.

حجت الاسلام مسعودی ادامه داد: باید با استفاده از روش‌های اصولی در فضای مجازی جوانان و نوجوانان را به سوی ارزش‌های اصیل اسلامی سوق داد تا خدای نکرده این فضای مجازی باعث فاصله گرفتن آنها از ارزش های اصیل اسلامی نشود.

وی گفت: امروز مقام معظم رهبری مد ظله العالی نیز بر این مهم تأکید دارند که باید جوانان و نوجوانان را با استفاده از شیوه‌های اصولی در فضای مجازی به سوی ارزش های اصیل اسلامی سوق داد.