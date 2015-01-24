  1. استانها
  2. البرز
۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

حجت الاسلام مسعودی:

فضای مجازی ظرفیت قابل توجهی برای تعالی فعالیت های فرهنگی دارد

فضای مجازی ظرفیت قابل توجهی برای تعالی فعالیت های فرهنگی دارد

کرج - مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز بر تعالی فعالیت های فرهنگی با بهره مندی از فضای مجازی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی با بیان اینکه بهره‌مندی از فضای مجازی نقش اساسی در تعالی فعالیت‌های فرهنگی دارد، گفت: امروز دستگاه‌های فرهنگی سطح کشور باید بهره‌مندی از فضای مجازی را در رأس کارهای خود قرار دهند چراکه جوانان و نوجوانان ما بیش از هر زمان دیگری وقت خود را در فضای مجازی می گذرانند.

وی افزود: دشمنان اسلام و انقلاب تمام توان خود را برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب حتی در فضای مجازی به‌کار گرفته اند به همین خاطر متولیان دستگاه‌های فرهنگی ما باید توجه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند.

حجت الاسلام مسعودی ادامه داد: باید با استفاده از روش‌های اصولی در فضای مجازی جوانان و نوجوانان را به سوی ارزش‌های اصیل اسلامی سوق داد تا خدای نکرده این فضای مجازی باعث فاصله گرفتن آنها از ارزش های اصیل اسلامی نشود.

وی گفت: امروز مقام معظم رهبری مد ظله العالی نیز بر این مهم تأکید دارند که باید جوانان و نوجوانان را با استفاده از شیوه‌های اصولی در فضای مجازی به سوی ارزش های اصیل اسلامی سوق داد.

کد مطلب 2472472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها