جايگاه علم نانو در ايران در حد به دست آوردن اطلاعات و نگارش مقالات است // دانشجويان بايد تحت آموزش چند تخصصي نانو تكنولوژي قرار گيرند

دكتر جمشيد خان چمني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد اظهار داشت : جايگاه اين علم در ايران در حد به دست آوردن اطلاعات و نگارش مقالات است كه بايد با شناسايي و گردآوري دانشمندان و پژوهشگران داخلي و خارجي و ارتباط اين افراد از طريق يك سايت مركزي سهم بسزايي از توليد علم جهاني را از آن خود كنيم.

وي افزود : ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه با نيروهاي انساني فراوان و هشدار مصرف منابع تجديد ناپذير بايد نيروهاي علمي پيشتاز جامعه را سازماندهي كند و با استعانت از تجربه كشورهاي تراز اول علمي جهان پا به عرصه نانوتكنولوژي گذارد.

چمني معتقد است زماني در علم نانوتكنولوژي به موفقيت مطلوب خواهيم رسيد كه سهم توليد علم ايران از 3 دهم درصد به يك درصد افزايش يابد.

وي اعلام داشت : در دوازدهم ماه مي 2004 كميسيوني در در ارتباط با سياست گذاري هاي نانوتكنولوژي برگزار شد و قطعنامه اي با بخش هاي مختلف به تصويب رسيد كه از آن جمله مي توان به افزايش سرمايه گذاري و مشاركت "تحقيق و توسعه" براي تقويت بهره برداري صنعتي از نانوتكنولوژي اشاره كرد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بيان داشت : يكي ديگر از مفاد قطعنامه گسترش فراساختار تحقيق و توسعه رقابتي در سراسر دنيا است كه هم نيازهاي صنعتي و هم نيازهاي علمي را در بر مي گيرد. با اين نوع سياستگذاري نانوتكنولوژي درسطح بين المللي هدف دار شده و در يك مسير مشخص حركت مي كند.

وي تاكيد كرد : جايگاه علم نانو در ايران در حد به دست آوردن اطلاعات و نگارش مقالات است و بايد با تدوين يك سياست گذاري مشخص در زمينه نانوتكنولوژي و با بهره گيري از سياستگذاري روز دنيا در جهت رفاه و آسايش مردم بر اين علم گام برداريم.

دكتر چمني تصريح كرد : توسعه نانوتكنولوژي در ايران دور از دسترس نيست و با عزمي دانشگاهي و سياستگذاري درست مي توان كشور را در توسعه نانوتكنولوژي ياري رساند. از سوي ديگر مي توان پا را فراتر گذاشته و محصولات حاصل از آن را به ساير كشورها صادر كرد.