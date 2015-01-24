وقف نقش بسزایی در عمران و آبادانی شهرها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی ظهر شنبه با علی‌اکبر اسدالهی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در این دیدار اظهار داشت: اولویت های وقف در زمان ها و اعصار مختلف باهم تفاوت دارند یعنی زمانی اولویت با حمام عمومی و کاروانسرا بود ولی امروزه یکی از اولویت هایی که مستقیما با سلامت افراد و آینده حیات بر روی زمین اثر دارد حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه شاهد موقوفه های متعدد مذهبی در سطح شهر ها و روستاها هستیم لازم است به موازات آن توجه واقفان را به مسائل علمی و زیست محیطی جلب کنیم تا از بحران های پیش رو تا حد امکان جلو گیری کنیم.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین در ادامه افزود: باید توجه داشته باشیم وقف علاوه بر آثار مذهبی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی، آثار جغرافیایی مهمی‏به همراه دارد. در برخی مناطق که پدیده وقف گسترش یافته است چهره جغرافیایی آن مناطق دگرگون شده است. همچنین وقف در سیما و چشم انداز جغرافیای شهرها مؤثر بوده است.



وی در پایان اظهارداشت: امیدواریم با عنایت واقفان و توجه مسئولان شاهد وقف های متعدد برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و در پی آن بهبود شاخص های زیست محیطی در استان قزوین باشیم.

علی‌اکبر اسدالهی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین میز در این دیدار گفت: هر دو سازمان باید احكام مربوط به منابع طبیعی و موقوفات را پذیرفته و با تعامل، مشكلات را مرتفع كنند.

وی اظهارداشت: اگر بخشی از موقوفات در منابع طبیعی قرار گرفته و امكان بهره برداری از آن وجود ندارد، با حفظ منفعت و مصلحت، مقدمات ایجاد وقف پویا را فراهم میسازیم.

اسدالهی خاطرنشان كرد: مراتع و عرصه های طبیعی فراوانی در استان قزوین وجود دارد و همچنین برخی از این منابع ملی در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی موقوفه است كه با همكاری و تعامل این دو سازمان، هم سرمایه منابع طبیعی و هم سرمایه وقف مورد بهره برداری بهینه قرار گیرد.

وی بر ضرورت توجه آحاد مردم به مراتع و عرصه های طبیعی موجود در استان تاكید و اظهاركرد: این عرصه ها و موقوفه های موجود در استان، سرمایه های ملی هستند كه حفظ و حراست از آنها، مشاركت و همكاری بیشتر مردم را می طلبد.

اسدالهی كاهش مشكلات فیمابین را از مهمترین اهداف انعقاد تفاهم نامه برشمرد و گفت: در رژیم طاغوت منابع طبیعی و در برخی موارد موقوفات تصرف و به عنوان ملک شخصی برای درباریان سند زده می شد و به بركت انقلاب اسلامی موقوفات و منابع طبیعی از دست زمین خواران نجات پیدا كرد.

این جلسه در راستای اجرای توافق نامه مشترک که بین روسای سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان منابع طبیعی، جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۹۰ به امضا رسید و در راستای ادامه جلسات مدیران کل ادارات کل دو سازمان تشکیل شد. و در این جلسه و جلسات مشابه آن در خصوص موقوفات مورد اختلاف بین دو سازمان تصممیم گیری به عمل خواهد آمد.