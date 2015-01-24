برخورد قاطع با عرضه کنندگان ماهی با خودروهای سیار در قم

محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با عرضه کنندگان ماهی و آلایشهای دامی در جمعه بازارها و خودروهای سیار در قم برخورد میشود.
وی گفت: اداره کل دامپزشکی قم بر اساس وظایف بهداشتی و در راستای پیشگیری از بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان از عرضه غیر بهداشتی فرآوردههای خام دامی شامل ماهی و آلایشهای دامی و غیره با همکاری حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری نسبت به برخورد با دستفروشان در بازارهای روزانه و خودروهای سیار که محصولات پروتئین عرضه میکنند اقدام میکند.
مدیرکل دامپزشکی قم عنوان کرد: این اداره کل با توجه به فساد پذیری و حساسیت بیشتر محصولات مذکور نسبت به بیماریهای ویروسی و میکروبی از شهروندان تقاضا دارد از خرید ماهی، میگو و آلایشهای دامی غیر از مکانهای مجاز که تحت نظارت اداره کل دامپزشکی استان است و دارای شرایط بهداشتی اعم از یخچال، زنجیر سرد و غیره می باشند خودداری کنند.
وی بیان کرد: جهت آگاهی شهروندان به اطلاع میرساند ماهی، گوشت قرمز و مرغ تازه را در دمای یخچال بین صفر تا چهار درجه به مدت سه روز میتوانند نگهداری کنند، همچنین فرآوردههای فوق را در دمای فریزر منهای ۱۸ درجه تا ۱۲ ماه میتوان نگهداری کرد.
رفیعی گفت: در صورت مشاهده عرضه غیربهداشتی آلایشهای دامی میتوان با شماره ۱۵۱۲ و ۳۶۱۲۳۴۳۰ تماس حاصل کرد.
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