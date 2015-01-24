توسعه صنعت گردشگری کرمان در دستور کار قرار دارد

محمد جهانشاهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان از جمله قطبهای گردشگری کشور محسوب می شود و با توجه به پتانسیلهای فراوانی که در استان کرمان وجود دارد باید دیدگاههای اقتصادی در این بخش توسعه یابد.

وی افزود: در کنار داشته های تاریخی از وضعیت طبیعت گردی مناسبی نیز برخوردار هستیم و می توانیم با برنامه ریزی مناسب به سمت بهره برداری اقتصادی مناسب نیز در این بخش حرکت کنیم.

وی ادامه داد: یکی از نیازهای این بخش ایجاد فرهنگ گردشگر پذیری در جامعه است که در این خصوص باید فرهنگسازی صورت گیرد.

وی از اجرای طرح آموزش به افرادی که با گردشگران در ارتباط هستند خبر داد و گفت: این افراد تا پایان سال جاری آموزشهای مورد نظر را فرا خواهند گرفت.

جهانشاهی گفت: هدف ما توانمند سازی و ارتفای سطح خدمات به گردشگران و در نهایت جلب رضایت آنها برای سفر مجدد به کرمان است.