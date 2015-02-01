آخرین تغییرات برای رشد و توسعه ورزش بانوان/ ورزش همگانی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، زنان بخش زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی با توجه به جایگاه و موقعیت آنها به عنوان کانون خانواده در این بخش باید در اولویت برنامه های مسئولان ورزش کشور باشد. علیرغم همه تلاش ها و پیشرفت های ورزش بانوان در سالهای اخیر هنوز فاصله زیادی میان ورزش بانوان و آقایان دیده می‌شود. فاصله ای که معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان نیز به آن اذعان دارد.

اگرچه مسئولان وزارت ورزش و جوانان و شخص محمود گودرزی تاکید زیادی برای توسعه ورزش بانوان دارند اما هنوز حتی در بحث اختصاص فضاهای ورزشی به آنها شاهد اتفاقات جدیدی نیستیم و وعده‌ها کمتر به مرحله عملی شدن می‌رسند.

اینکه چرا ورزش بانوان با فاصله نسبت به آقایان حرکت می کند و موفقیت هایش به مراتب کمتر از مردان است دلایل زیادی دارد که یکی از آنها دقیقا همان چیزی است که شهریان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان می گوید یعنی استارت دیر ورزش بانوان به دلیل نیازمند بودن به فرصت تربیت نیروهای متخصص خانم!

امور بانوان در فدراسیون های ورزشی عموما زیر نظر نایب رئیس بانوان صورت می‌گیرد. عده ای معتقدند نواب رئیس بانوان تنها بله قربان گوی رئیس فدراسیون هستند و اصولا سیاست گذاری‌های بانوان با توجه به سلایق فردی رئیس فدراسیون پایه گذاری می شود. نمونه آن اختلافات شجاعی و کفاشیان در فدراسیون فوتبال بود که به قطع همکاری نایب رئیس بانوان ختم شد.

قرار است تا در اساسنامه جدید(اصلاح شده) فدراسیون های ورزشی جایگاه نایب رئیس بانوان به صورت دقیق مشخص شود این می تواند حوزه اختیارات این سمت را در فدراسیون ها افزایش دهد تا جایی که نایب رئیس بانوان دگر پستی تشریفاتی نباشد.

رباب شهریان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در گفتگویی تفصیلی پاسخ سوالات خبرنگار مهر در خصوص ورزش بانوان و مشکلات موجود در آن ارائه داد:

* به عنوان سوال اول توضیحی در خصوص وضعیت ورزش بانوان بدهید؟ از نظر آماری چند درصد ورزشکاران ما را خانمها تشکیل می‌دهند؟

- از زمان حضور دکتر گودرزی در راس وزارت ورزش و جوانان تاکید زیادی از طرف وی به استفاده شورایی و خرد جمعی در همه حوزه ها شد و این موضوع خیلی مهم است که از مشورت متخصصان و نخبگان ورزشی در بخش های مختلف استفاده شود. در بخش ورزش بانوان نیز یک فاصله تاریخی وجود دارد که خوشبختانه با تصمیم گیری بانوان و ورود متخصصان خانم در عرصه مدیریت ورزش دیگر سمت های بانوان تشریفاتی نیست و آنها در راس ورزش استان ها به عنوان مشاور اداره کل ورزش و جوانان در تمام شاکله های تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور دارند.

همچنین کارگروه های تخصصی بانوان نیز تشکیل شده که جلسات مداوم آنها برگزار می شود و در سراسر کشور این کارگروه ها در رابطه با تعیین اولویت ها و چالش ها در سطح استان فعالیت می کنند. در بحث آمار نیز اگرچه اطلاعات دقیق باید از سامانه انفورماتیک استخراج شود ولی به عنوان مثال وقتی ورزش همگانی را بررسی می کنیم در همایش های مختلف بیش از نیمی از جمعیت مخاطب را بانوان تشکیل می دهند. مطالبات بانوان در طی سال های اخیر از ورزش بیشتر شده و همین مسئولیت ما را نیز افزایش می دهد.

* توسعه ورزش بانوان بدون اختصاص فضاهای ورزشی به آنها امکان پذیر نیست، وزارت ورزش در این خصوص چه برنامه ای دارد؟

- به هر حال بانوان از مسئولان درخواست دارند زیرساخت و فضاهای ورزشی را افزایش دهند. بحث واگذاری اماکن ورزشی به بانوان در دستور کار است و اقدامات در این خصوص نیز در حال انجام است. خانم ها نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و باید فضایی برای ورزش آنها اختصاص داده شود. طرح برای فضاهای ورزشی در هر مرکز استان و شهرستان های تابعه نیز وجود دارد و با جدیت در حال پیگیری است.

* سالن بعثت به بانوان برگردانده شد؟

- هنوز نه، البته نژاد فلاح مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران قول داده تا این مجموعه را تا پایان سال به بانوان بدهند.

* به نظر شما نایب رئیس بانوان در فدراسیون های ورزشی یک سمت تشریفاتی و ویترینی نیست؟ حوزه اختیارات نواب رئیس تا چه حدی است؟

- در بحث فدراسیون های ورزشی یکی از چالش های بانوان در بحث نواب رئیس است که در ویرایش هشتم که در مرحله نهایی شدن است جایگاه نواب رئیس نیز مشخص خواهد شد.نائب رئیس بانوان زیر نظر رئیس فدراسیون فعالیت می کند و در واقع رئیس فدراسیون متولی توسعه آن رشته است و هر کس در هر جایگاهی باید با رئیس فدراسیون تعامل کند اما با تشریفاتی بودن و ویترینی بودن آن موافق نیستم.

ما هرچه افتخار در عرصه ورزش بانوان داریم حاصل تلاش همین نواب رئیس است. اما قبول دارم که جایگاه آنها باید بالا برود. این موضوع استلزامات حقوقی داشته و چالش اصلی اساسنامه جایگاه نواب رئیس است که هنوز تعیین نشده است. اگر نواب رئیس در جایگاه حقوقی و قانونی قرار بگیرند از برخورد با سلایق شخصی جلوگیری می شود.

* منظورتان از برخورد سلیقه ای برکناری شجاعی در فدراسیون فوتبال است؟

- خیر بعضی مواقع در بحث مدیریتی مشکل تعامل وجود دارد. برخی مواقع سلیقه رئیس فدراسیون با نایب رئیس یکی نیست و اگر نتوانند با هم تعامل کنند همکاری آنها کنار هم به ضرر آن رشته است چرا که در آن صورت توسعه کار سریع پیش نمی رود. قطع همکاری شجاعی هم به همین دلایل بود.

* شما با تفکیک بودجه بانوان از آقایان در فدراسیون های ورزشی موافقید؟

- هیچ اعتقادی به این موضوع ندارم که بودجه بانوان را تفکیک کنیم. با بودجه اختصاصی مخالفم اما با درصدی کردن بودجه موافق هستم. اگر ما درصدی برای بودجه بانوان تعیین کنیم هرچه بودجه فدراسیون ها بیشتر شود این درصد نیز افزایش می یابد. با نگاهی دیگر اگر توسعه فعالیت در فدراسیون ها بالا برود بودجه را هم زیاد می کنند. در برخی فدراسیون ها 30 تا 40 درصد بودجه و برخی فدراسیون ها 50 یا 60 درصد بودجه به بانوان اختصاص می یابد.

* درصد اختصاص بودجه به بانوان بر اساس چه معیارهایی تعیین می شود؟

- بدون شک در این خصوص شاخص هایی وجود دارد که به عنوان مثال برنامه های عملیاتی، بحث آموزشی، استعدادیابی و اردوهای تدارکاتی، مسابقات قهرمانی کشور و لیگ را ارزیابی می‌کنیم و البته شاخص های دقیقی در این مورد نیاز داریم.

* در مورد حجاب ورزشکاران ایرانی در میادین بین المللی بگویید، وظیفه کمیته تازه تاسیس ساماندهی پوشش تیم های ملی چیست؟

- حجاب به هیچ عنوان محدودیت و مانعی برای ورزشکاران ایرانی نیست. وقتی دختر تیرانداز 17 ساله ما با پوشش اسلامی مقام اول بازی های آسیایی را به دست می آورد و روی سکوی قهرمانی می رود نشان می دهد که حجاب محدودیت نیست. یکی از وظایف ما ارائه الگوی شایسته از زنان ایرانی است و در یک سال اخیر هم این موضوع را نشان داده ایم. به عنوان مثال ساره جوانمردی ورزشکار ما در پاراآسیایی به عنوان ورزشکار برتر قاره انتخاب شد و با همان پوشش هم توانسته برتر شود و در بحث قهرمانی به مدال طلا رسیده است.

در خصوص کمیته ساماندهی پوشش تیم های ملی نیز باید بگویم در رشته هایی که بانوان در رقابت های برون مرزی شرکت می کنند مسائل از دو بعد باید ارزیابی شود. یکی از بعد فنی و تخصصی و یکی هم از بعد پوشش. این کمیته به بحث پوشش اسلامی نمایندگان ایران درمسابقات مختلف می پردازد.

* طرح ورزش مادران و دختران در برنامه پنجم توسعه در چه وضعیتی است؟ در بخش همگانی چه کرده ایم؟

- در این طرح چند وظیفه در نظر گرفته شده که یکی از مهمترین آنها غنی سازی اوقات فراغت مادران و فرزندان است. مسئولان ورزش بانوان در سیاست گذاری ها این موضوع را مدنظر داشته‌اند. در هفته وحدت در 31 استان کشور جشنواره برگزار کردیم که با استقبال ویژه مادران و دختران همراه بود.

مسئولیت ذاتی وزارت ورزش و جوانان بحث همگانی و سلامت محوری است. سیاست های دکتر گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان نیز بیشتر روی ورزش همگانی است در بخش بانوان باید به این قضیه بیشتر توجه کنیم چرا که ورزش برای زنان به عنوان محور اصلی خانواده بیش از هر بخش دیگری اهمیت دارد. در بخش توسعه همگانی توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فرموده اند «قهرمانان بهترین مروجان ورزش همگانی هستند» نیز راه گشای حل بسیاری از مشکلات است. بدون رسانه هم نمی شود به توسعه ورزش فکر کنیم. خوشبختانه در سال های اخیر فضا بسیار مثبت تر شده است.

* به عنوان آخرین سوال، شما خودتان هم به فاصله تاریخی ورزش بانوان با آقایان اشاره کردید، این فاصله چطور ایجاد شد و برای کم کردن آن چه باید کرد؟

- ورزش بانوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همه رشته ها همزمان با هم شروع نشد و در طرف دیگر ورزش آقایان فعالیت های خود را آغاز کرد و ادامه داد. یک نگاه فرهنگی نیز بر ورزش بانوان حاکم شد تا خود زنان مدیریت کارها را بر عهده گیرند و برای این کار به زمان نیاز داشتیم. به عنوان مثال برای اینکه مربی و داور زن داشته باشیم به فرصت تربیت آنها نیازمند بودیم. این فاصله شاید باعث شد تا یک مقدار عقب بیفتند.

مثلا در والیبال آقایان چندین سال مستمر در رقابت های مختلف شرکت می کنند اما خانم‌ها 5 سال است که فعالیت دارند. اگر شرایط مساوی برای ورزش بانوان و آقایان در نظر گرفته شود انگیزه، اشتیاق و تمایل بانوان برای پیشرفت بسیار زیاد است. من به موفقیت و رشد ورزش بانوان خیلی امیدوارم و معتقدم پتانسیل های زیادی در این بخش داریم.

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گفتگو: بهاره سلطانی