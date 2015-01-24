  1. استانها
  2. اصفهان
۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۴

کشانی خبر داد:

نخستین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی برگزار می شود

نخستین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی برگزار می شود

اصفهان - رئیس کمیته جوانان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان از برگزاری نخستین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان اصفهان، امیر کشانی در این ارتباط اظهار داشت: سومین گردهمایی جوانان بازرگان اصفهان با هدف شناخت مشکلات پیش روی جوانان در ایجاد کسب و کار و راهکارهای شناخت آن برگزار می شود.

وی افزود: فعالیت اجرایی این گردهمایی تحت عنوان اولین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی توسط کمیته جوانان در اتاق بازرگانی، از آبان ماه آغاز و طی آن با نظرسنجی از فعالین جوان بخش های مختلف اقتصادی، مشکلات پیش روی آنان به منظور ایجاد کسب و کار پایدار و افزایش ثروت ملی بررسی شد و در روند این بررسی یکصد عنوان موضوع گردآوری گردید و با نظرسنجی های مختلف پنج مشکل و چالش اصلی برای بررسی های بیشتر انتخاب شد.

رئیس کمیته جوانان اتاق بازرگانی این پنج مشکل را شامل تأمین مالی، آموزش های کاربردی، ایجاد امید و اعتماد در جوانان، همگرایی گروهی، اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد.

وی افزود: برای این مشکلات، پنج کارگروه با حضور پنج استاد مطرح دانشگاه در آن حوزه، کارشناسان و ۷۵ نفر از جوانان، تشکیل و راهکارهای حل مشکلات بررسی می شود.

کشانی تصریح کرد: در هفتم بهمن ماه به عنوان آخرین روز سمپوزیوم، جوانان، فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیم گیری دولتی استانی و ملی نتایج را جمع بندی و گزارش خواهند داد و پس از آن همه موارد در کتابی با همین عنوان منتشر خواهد شد.

کد مطلب 2472604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها