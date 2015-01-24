روند نامناسب بازسازی بافت فرسوده ارومیه اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، میر علی محمدی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ارومیه از راه اندازی 4 دفتر خدمات بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده با بهره گیری از بسته های تشویقی و پیشنهادی به شهروندان در 417 هکتار بافت فرسوده ارومیه خبر داد.

وی با اشاره به لایحه راه اندازی دفاتر نوسازی از سوی شورا با پیشنهاد شهرداری ارومیه، افزود: راه اندازی دفاتر نوسازی بافت های فرسوده به تصویب رسیده و اکنون شرکت طرف قرارداد در حال مطالعه محلات برای این موضوع است.

رئیس کمیسیون عمران، برنامه ریزی و حمل ونقل شهری شورای اسلامی ارومیه تاکید کرد: هدف از راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و بهسازی در محلات ارومیه افزایش مشارکت مردمی در نوسازی و سرعت بخشیدن به نوسازی بافت های فرسوده است.

محمدی با بیان اینکه شهر ارومیه دارای مناطقی به صورت بافت فرسوده و مناطقی به عنوان بافت آسیب پذیر است، اظهار داشت: هم اکنون مساحت بافت فرسوده شناسایی شده شهر 417 هکتار و مساحت بافت آسیب پذیر واقع بیشتر در حاشیه شهر 900 هکتار است.

وی عمده بافت های فرسوده شهر ارومیه را در هسته مرکزی شهر و مابین خیابان های کاشانی، باکری، منتظری، مطهری مدنی وامینی عنوان کرد و یادآور شد: قدمت بافت های فرسوده که بیشتر آن بلاء استفاده مانده بیش از 80 سال است.

وی با بیان اینکه اکنون روند نوسازی بافت های فرسوده بر اساس قانون ده درصدی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده طی هر سال در شهر ارومیه از روند مطلوبی برخوردار نیست، گفت: موانع حقوقی تجمیع و ساماندهی بافتهای فرسود، کمبود منابع مالی، توسعه حاشیه شهرها و عدم مشارکت همگانی و از دلایل کند اجرا شدن نوسازی بافت های فرسوده است.

وی ادامه داد: از دوره سوم شورای اسلامی شهر ارومیه حمایت های چون تخفیف در عوارض و پروانه ساختمانی و همچنین معرفی به بانکها برای اخذ تسهیلات برای اهالی این بافت ها ارائه می شود که متاسفانه بدلیل عدم اعتماد سازی، شهروندان ازنوسازی منازل فرسوده خود استقبال نکردند.

محمدی اقدامات اجتماعی و فرهنگی در خصوص نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را مقدم بر اقدامات اجرایی دانست و افزود: بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که در خارج از محدوده میراث فرهنگی قرار گرفته باید نوسازی شوند و آن بافت هایی که در داخل محدوده ممیزی شده قرار گرفته باید به روش علمی و مهندسی بهسازی و مرمت شوند.