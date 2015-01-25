نامه رهبری به جوانان اروپایی تهدیدهای موجود را به فرصت بدل ساخت

احمد آریایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل به نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی گفت: با شناختی که همه ما از رهبری انقلاب داریم، این انتظار می رفت، زیرا بارها دیده ایم که تدبیرهای ایشان در شرایط حاد جهان را به حیرت فرو برده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: رهبری انقلاب با بهره از نگاه عمیق خود و منابعی که از دین و قرآن در اختیار دارند، از فرصت ها به بهترین نحو استفاده می کنند و از تهدیدها فرصت می سازند. این امر برای مردم ایران بسیار خوشحال کننده و افتخارآمیز است.

آریایی نژاد در ادامه با اشاره به اهمیت این نامه در شرایط فعلی گفت: ابزارهای تبلیغاتی دنیا امروزه دست نظام های سلطه و شیاطین است و آن ها تلاش می کنند با مخدوش کردن حقیقت بر حاکمیت و قدرت خود بر جهان تداوم ببخشند.

وی تاکید کرد: اسلام مانند آفتاب روشن برای هدایت مردم است، اما رسانه ها تلاش می کنند مانند ابرهای رهگذر این چهره تابان را مخدوش کنند تا خودشان باقی بمانند.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی افزود: در این میان حضرت آقا با نامه به جوانان اروپایی، آن ها را دعوت کرده است که بدون واسطه و مستقیما به بررسی و کشف حقیقت اسلام از منابع اصلی بپردازند.

احمد آریایی نژاد در پاسخ به این سوال که چرا رهبری انقلاب جوانان را خطاب قرار داده است، گفت: جوانان نگین جمعیت هستند و جمعیت زمانی می تواند تغییر کند که این نگین یعنی جوانان تغییر کنند.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه با اشاره به آیه ای از سوره رعد گفت: خداوند در قرآن می فرماید:«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»، (خدا وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر آنکه انسانها به خودشان وضع و حال خودشان را تغییر دهند.)

وی توضیح داد: همان گونه که در این آیه تاکید شده است، تغییر یک قوم با تغییر انسان هاست که بهترین زمان برای تغییر زمان جوانی است.

نماینده مردم ملایر ادامه داد: جوانی سن مطالبه گری است، سن حقیقت جویی است و ذات انسان نیز چندان آلوده نشده است که امکان تغییر نداشته باشد.

آریایی نژاد تاکید کرد: یک جوان حقیقت جو هم می تواند خود درک صحیحی از اسلام پیدا کند و هم آن را به دیگران ارائه دهد. به همین دلیل است که رهبر انقلاب در این نامه جوانان را خطاب قرار داده است.

این نماینده مجلس نهم در خاتمه گفت: دشمن مدت هاست که در قالب جنگ نرم تلاش می کند اهداف خود را پیش ببرد، اما امیدوارم در این بستر بتوانیم ما نیز با معرفی صحیح پیامبر مهربانی قدمی مهم در معرفی اسلام حقیقی داشته باشیم.