به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی پیش از ظهر شنبه در نشست نقش اطلاع رسانی در اجرای حقوق شهروندی افزود: مهمترین گام در این زمینه آموزش شهروندان و آگاه سازی آنان نسبت به حقوق خویش است.

وی افزود: تقویت نظارت اجتماعی در جامعه و حساس بودن مردم نسبت به تحولات اجتماعی می تواند نقش موثری در نهادینه سازی حقوق شهروندی ایفا کند.

وی با تاکید بر بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، نظارت همگانی و مشارکت مردمی، گفت: ستاد صیانت از حقوق شهروندی در یکسال گذشته دستگاه اجرایی را ارزیابی کرده است.

مرادی وضعیت موجود را حرکت به سوی عملکرد مطلوب عنوان کرد و افزود: دبیران ستاد صیانت باید با انجام تبلیغات محیطی دستگاه هارا در اجرا ترغیب کنند.

به گفته وی، مدیران دستگاههای اجرایی باید با اشرافیت کامل بر قوانین و دستورالعمل ها در انجام امور مردم تسهیل گری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری تاکیدكرد: جايگاه و اهميت بحث صيانت از حقوق شهروندي برگرفته از آموزه هاي ديني ما است كه در همه جا تاكيد بر حفظ كرامت انساني شده است.