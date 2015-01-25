  1. جامعه
  2. بهداشت
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۶:۵۸

وزارت بهداشت کارهای بسیار بزرگی در دست اقدام دارد

وزارت بهداشت کارهای بسیار بزرگی در دست اقدام دارد

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: وزارت بهداشت کارهای بسیار بزرگی در دست اقدام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در مراسم امضای تفاهم نامه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی گفت: عصاره این تفاهم نامه را می توان چنین عنوان کرد که وزارت بهداشت محوریت سازمان استاندارد را برای تدوین استانداردهای ملی در کشور می پذیرد و به استاندارد در این حوزه کمک خواهد کرد و استاندارد هم محوریت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در اعمال نظارت های قانونی در این حوزه می پذیرد و به ما کمک خواهد کرد.

وی با تشکر از وزیر بهداشت و معاون اجرایی رئیس جمهور که از ابتدای شروع این دولت سعی و تلاش کرده اند تا موازی کاری ها در درون دولت به حداقل برسد و تفاهم نامه ها و هماهنگی ها جایگزین شود.

دیناروند گفت: جلسات متعددی را سازمان ملی استاندارد داشتیم و جلسات کارشناسی به صورت مرتب برگزار شده و در نهایت به این تفاهم نامه رسیدیم.

وی ادامه داد: امضای این تفاهم نامه گام بسیار مهمی است در اجرای وظیفه بزرگی که به موجب قانون بر عهده ما می باشد که آن تضمین سلامت مردم می باشد.

دیناروند افزود: وزارت بهداشت کارهای بسیار بزرگی را در دست اقدام دارد و نیاز به حمایت همه دستگاه های ذیربط دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: این تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد مسیر را برای رسیدن به اهداف تسریع خواهد کرد.

دیناروند اظهار داشت: روابط صمیمانه از سال گذشته جایگزین شده است که این همکاری ها و صمیمیت ها در گذشته وجود نداشته است.

وی گفت: عصاره این تفاهم نامه را می توان چنین عنوان کرد که وزارت بهداشت محوریت سازمان استاندارد را برای تدوین استانداردهای ملی در کشور می پذیرد و به استاندارد در این حوزه کمک خواهد کرد و استاندارد هم محوریت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در اعمال نظارت های قانونی در این حوزه می پذیرد و به ما کمک خواهد کرد. بنابراین هم در تدوین استاندارد ها نظرات کارشناسی وزارت بهداشت خواهد بود و در اجرا نیز مخاطبین ما که مردم و صنعت هستند، دچار زحمت کمتری خواهند شد و تلاش خواهیم کرد موازی کاری را به حداقل ممکن برسانیم ضمن اینکه سلامت فرآورده های غذایی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی به هیچ عنوان مشکلی را نخواهند داشت.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان گفت: بخش خصوصی را باید تکریم و سلامت مردم را در اولویت قرار دهیم که این یکی از اولویت های دولت یازدهم است.

کد مطلب 2472738
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها