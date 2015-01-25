وزارت بهداشت کارهای بسیار بزرگی در دست اقدام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در مراسم امضای تفاهم نامه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی گفت: عصاره این تفاهم نامه را می توان چنین عنوان کرد که وزارت بهداشت محوریت سازمان استاندارد را برای تدوین استانداردهای ملی در کشور می پذیرد و به استاندارد در این حوزه کمک خواهد کرد و استاندارد هم محوریت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در اعمال نظارت های قانونی در این حوزه می پذیرد و به ما کمک خواهد کرد.

وی با تشکر از وزیر بهداشت و معاون اجرایی رئیس جمهور که از ابتدای شروع این دولت سعی و تلاش کرده اند تا موازی کاری ها در درون دولت به حداقل برسد و تفاهم نامه ها و هماهنگی ها جایگزین شود.

دیناروند گفت: جلسات متعددی را سازمان ملی استاندارد داشتیم و جلسات کارشناسی به صورت مرتب برگزار شده و در نهایت به این تفاهم نامه رسیدیم.

وی ادامه داد: امضای این تفاهم نامه گام بسیار مهمی است در اجرای وظیفه بزرگی که به موجب قانون بر عهده ما می باشد که آن تضمین سلامت مردم می باشد.

دیناروند افزود: وزارت بهداشت کارهای بسیار بزرگی را در دست اقدام دارد و نیاز به حمایت همه دستگاه های ذیربط دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: این تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد مسیر را برای رسیدن به اهداف تسریع خواهد کرد.

دیناروند اظهار داشت: روابط صمیمانه از سال گذشته جایگزین شده است که این همکاری ها و صمیمیت ها در گذشته وجود نداشته است.

وی گفت: عصاره این تفاهم نامه را می توان چنین عنوان کرد که وزارت بهداشت محوریت سازمان استاندارد را برای تدوین استانداردهای ملی در کشور می پذیرد و به استاندارد در این حوزه کمک خواهد کرد و استاندارد هم محوریت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در اعمال نظارت های قانونی در این حوزه می پذیرد و به ما کمک خواهد کرد. بنابراین هم در تدوین استاندارد ها نظرات کارشناسی وزارت بهداشت خواهد بود و در اجرا نیز مخاطبین ما که مردم و صنعت هستند، دچار زحمت کمتری خواهند شد و تلاش خواهیم کرد موازی کاری را به حداقل ممکن برسانیم ضمن اینکه سلامت فرآورده های غذایی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی به هیچ عنوان مشکلی را نخواهند داشت.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان گفت: بخش خصوصی را باید تکریم و سلامت مردم را در اولویت قرار دهیم که این یکی از اولویت های دولت یازدهم است.