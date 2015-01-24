کتاب صوتی تهران پس از زلزله تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب شنیداری موسم آشفتگی به منظور آشنایی مخاطبان با حوادث و اقدامات بعد از زلزله طراحی و تولید شده است.

این کتاب شنیداری اولین رمان با موضوع زلزله تهران است که پس از انتشار، دوبله شده است. در این رمان نویسنده تلاش کرده با محوریت یک پزشک به شرح وقایع روی داده در تهران پس از زلزله بپردازد .

داستان از زبان یک پزشک که خود درگیر حادثه شده روایت می‌شود و مخاطب را با حال و هوای تهران پس از زلزله به نحوی موجز آشنا می کند.

فریدون ارباب استاد زلزله شناسی دانشگاه میشیگان آمریکا درباره این رمان گفته است: چیزهایی که در این رمان نوشته شده به واقعیت نزدیک است و بسیاری از آن‌ها توصیف حوادثی است که بعد از وقوع زلزله در تهران ممکن است اتفاق بیفتد. دانستن و درک کردن شرایط ویرانگر پس از زلزله می تواند منجر به آگاهی و آمادگی عموم مردم به ویژه شهروندان تهرانی شود.