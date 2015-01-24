به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه فجر و بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی، جدیدترین کتابهای تخصصی هنر از ناشران معتبر جهان از سوی شرکت ویژه نشر در خانه هنرمندان ایران عرضه میشود.
در این نمایشگاه که برای پانزدهمین سال متوالی در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود، کتابهای چاپ ۲۰۱۴ در موضوعات معماری، گرافیک، طراحی داخلی، طراحی لباس، صنایع دستی، موسیقی، سینما، تئاتر و سایر رشتههای وابسته در معرض فروش قرار میگیرد. اینکتابها به صورت مستقیم و با تخفیف ویژه در دسترس متقاضیان خواهد بود.
علاقهمندان جهت بازدید و خرید از این نمایشگاه میتوانند از امروز شنبه ۴ تا ۱۹ بهمن همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۲۰ به طبقه همکف خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان آیتالله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر مراجعه کنند.
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