به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، سید مسعود طباطبایی، رئیس انجمن بوچیا با اعلام این خبر گفت: فراخوان برگزاری مسابقات به تمامی استان‌هایی که در رشته بوچیا فعال هستند ارسال شد و در نهایت 10 تیم در بخش آقایان و 10 تیم در بخش بانوان به نمایندگی از گیلان، باشگاه پیروزی تهران، آسایشگاه کهریزک تهران، کردستان، خراسان رضوی ( 2 تیم مردان، 2 تیم بانوان)، کرمان، فیروز قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: هر تیم مجاز است تا سقف 8 بازیکن همراه داشته باشد، به این صورت که در هر کلاس، دو نفر می توانند شرکت کنند و مسابقات در هر چهار کلاس BC1 تا BC4 برگزار می‌شود.

رئیس انجمن بوچیا خاطر نشان کرد: البته تمامی تیم‌های شرکت کننده با نفرات کامل در مسابقات حضور ندارند و بعضی از استان ها هم با بیش از یک تیم در لیگ شرک کرده اند و در مجموع 73 نفر در بخش مردان و 71 نفر در بخش بانوان در اولین دوره لیگ باشگاهی بوچیا حضور دارند.