گفتمان اسلام ستیزی با سخنرانی رحیم پور ازغدی درارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دوم بهمن ماه، نشست گفتمان اسلام ستیزی و ایران هراسی در جهان معاصر با محوریت «هتک حرمت پیامبر اسلام(ص)» به همت رایزنی فرهنگی كشورمان با حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه ای نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور، رئیس و نمایندگان اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا از ۱۸ کشور، سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان، ایرانیان مقیم ارمنستان، مدیر و معلمان مجتمع آموزشی شهید فهمیده در سالن اجتماعات مسجد جامع کبود ایروان برگزارشد.

در ابتدای این نشست، رحیم پور ازغدی در خصوص چگونگی شکل گیری بنیادگرایی و گروه های تروریستی همچون طالبان، داعش و دیگر گروه های ساخته دست غرب و آمریکا در دنیای معاصر، چالش های ایجاد شده برای جهان اسلام توسط غرب، وقایع اخیر کشور فرانسه و همچنین هتک حرمت پیامبر گرامی اسلام(ص) توسط هفته نامه شارلی ابدو به ایراد سخنرانی پرداخت.

گفتنی است نماز جمعه به امامت حجت الاسلام والمسلمین شجعان در مسجد کبود ایروان با حضور اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا نیز برگزار شد.

وی در خطبه های نماز جمعه ضمن اشاره به وقایع اخیر فرانسه و هتک حرمت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)، در خصوص ارزش ها و مقدسات دینی و مذهبی مسلمانان سخنانی را بیان كرد و از قرآن، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان ارکان اصلی و مقدس دین مبین اسلام یاد نمود. نمازگزاران پس از ادای فریضه سیاسی و عبادی هتک حرمت هفته نامه شارلی ابدو فرانسه به مقام نورانی پیامبر گرامی اسلام (ص) را محکوم کردند.