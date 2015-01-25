مرکز جدید الهیات و اسلام شناسی در شهر مونستر آلمان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنت شاوان وزیر تحقیقات آلمان که در این موسسه حضور یافته بود مسئله اسلام را مهم و حیاتی خواند و اعلام داشت که سعی ما بر این است که از تحقیقات اسلامی حمایت کنیم. این مرکز با بودجه ۲۰ ملیون یورویی تاسیس شده و قصد دارد با دانشکده ها و مراکز مطالعاتی در سراسر جهان در ارتباط باشد و تبادل دانش کند.

به دلیل گسترش اسلام در غرب مساله اسلام شناسی موضوعی پر اهمیت است که مسئولین غربی نمی توانند به راحتی از آن بگذرند و بی تفاوت باشند. رئیس مرکز الهیات شهر مونستر نیز اظهار داشت ما قصد داریم با دانشگاه های مهم اسلامی مانند الازهر و دانشگاه های ترکیه و سایردانشگاه ها و مراکز اسلامی در ارتباط باشیم و آنها را از دستاوردهای علمی خود آگاه سازیم چراکه دیگر اسلام و مسلمانان بخشی از جامعه آلمان هستند و ما باید فرهنگ و عقاید آنها را به درستی بشناسیم.