محمدمهدی فخری‌زاده دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره معضل تکثیر و توزیع غیرقانونی کتاب‌های برخی ناشران توسط عده‌ای از افراد سودجو که برخورد با آن اخیراً در دستور کار جدی این اتحادیه قرار گرفته است، با اشاره به اینکه این معضل مسبوق به سابقه بوده اما نمود آن در دو، سه سال اخیر بیشتر شده است، گفت: ما در هیئت مدیره قبلی اتحادیه و با توجه به اینکه من آن زمان بازرس اتحادیه بودم، برای برخورد با این معضل و با این هدف که مالباختگان در نهایت بتوانند به حق خود برسند، اقداماتی را انجام دادیم.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد هستند که تنها منتظرند بوی موفقیت از یک کتابی بلند شود، آن وقت فوراً می‌روند آن را تکثیر می‌کنند؛ معمولاً هم به شکل بسیار ناشایستی این کار را انجام می‌دهند؛ یعنی روی کاغذ بدطرح و با قیمت ارزان، کتاب را تکثیر و توزیع می‌کنند. معمولاً هم اینگونه است که بعد از مدتی یکدفعه این تکثیرها قطع می‌شود و کاشف به عمل می‌آید که در نقطه‌ای دیگر از کشور - معمولاً این اتفاقات در شهرهایی مانند اصفهان، شیراز و یا مشهد رخ می‌دهد - همین کتاب‌ِ تکثیرشده را با تخفیفی بیشتر می‌فروشند!

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: در پی بروز موارد متعددی از چنین تخلفاتی، خاطرم هست که تعدادی از همین ناشران مالباخته، خودشان پیگیر حقوقی و قضایی این موارد شدند و حتی در شیراز و از طریق نیروی انتظامی، موفق شدند برای اولین بار به یکی دو نفر از این موزعان غیرقانونی کتاب، دستبند بزنند. اما بعد از مدتی تشخیص دادند که بهتر است این کار را از طریق اتحادیه ناشران و کتابفروشان پیگیری کنند و همین شد که حدود ۱۲، ۱۳ ناشر عضو کارگروهی به نام «ساماندهی چاپ و تکثیر و توزیع کتاب کاغذی یا الکترونیک» در اتحادیه شدند.

فخری‌زاده سپس با اشاره به توقف فعالیت این کارگروه بعد از برگزاری جلسات متعدد در دوره هیئت مدیره قبلی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به دلایلی مانند نبود امکانات و تجهیزات لجستیکی و دفتری کافی در اتحادیه، گفت: علاوه بر این نهادهای ذیربط دیگر هم در این خصوص هماهنگی لازم را با ما نداشتند. مثلاً بارها مشاهده می‌کردیم و متاسفانه هنوز هم هست که یک استاد دانشگاه برای اینکه کار خودش و دانشجویانش را در تدریس آسانتر کند، اجازه تکثیر بخش‌هایی از یک کتاب و گاه کل کتاب را در واحد تکثیر دانشگاه می‌داد و متاسفانه اصلاً به اینکه این یک کار غیرقانونی است، کاری نداشتند.

وی سپس گفت: امسال و بعد از روی کار آمدن هیئت مدیره جدید، با مسئولان اداره اماکن جلساتی را ترتیب دادیم و آنها وعده‌هایی دادند مبنی بر اینکه در صورت ارائه اطلاعات و آمارهایی از طریق هیئت مدیره در این خصوص، می‌شود جلوی این تکثیر غیرقانونی کتب را گرفت اما بعد از مدتی، اخیراً این موضوع به جهت ابعاد مختلف آن به پلیس امنیت واگذار شده است. جلسات اتحادیه هم با اداره اماکن برقرار است و آقایان آموزگار و توکل، رئیس و نایب رئیس اول اتحادیه هر دو هفته یک بار در این جلسات شرکت می‌کنند و خروجی این جلسات برای اقدامات بعدی در اختیار پلیس امنیت قرار می‌گیرد.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران سپس اسامی تعدادی از ناشرانِ مالباخته به جهت تکثیر و توزیع گسترده و غیرقانونی کتاب‌هایشان در نقاط مختلف کشور از جمله شیراز و اضفهان را به شرح زیر اعلام کرد: انتشارات ویرایش (میرجلالی)، انتشارات ترمه (غمگسار)، انتشارات آیلار (قربانی)، انتشارات صابرین (توکل صدیق)، روزنه‌کار (فخری‌زاده)، انتشارات قطره (فیاضی)، انتشارت چالش (سیاح‌فر)، انتشارات خیلی سبز (نصری)، انتشارات علوم دانشگاهی (عرفان‌پور)، مجمع ناشران الکترونیک (احمدی) و انتشارات نی (همایی) - که ۸۰ عنوان از کتاب‌های این ناشر به صورت غیرقانونی در نقاط مختلف کشور تکثیر شده است.