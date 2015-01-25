قاسم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر جوانان گفت: حضرت آقا همواره بر قشر جوان تاکید بسیار داشته و چندی قبل از این نامه هم دیداری با جوانان ورزشکار داشته است.

وی افزود: این نگاه عالمانه مقام معظم رهبری و تیزبینی ایشان است که اگر بخواهیم اذهان جامعه را روشن و آینده را اصلاح کنیم، باید تاکید ما بر جوانان باشد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: محور قرار دادن جوانان و آشنا ساختن آن ها با حقایق دین اسلام قطعا زمینه ظهور بیداری جوانان را فراهم خواهد ساخت.

احمدی با بیان اینکه نگاه مردم اروپا و امریکا نسبت به دین اسلام با نگاه سیاسیون متفاوت است، ادامه داد: مردم اروپا و امریکا بویژه قشر فرهیخته به دلیل اینکه به مسائل سیاسی و حزبی آلوده نشده اند، نگاهی واقع بین تر نسبت به اسلام و مسلمانان دارند.

وی اضافه کرد: اما متاسفانه نظام سلطه و سیاسیون تلاش می کنند با تبلیغات وارونه نوعی اسلام هراسی را رواج دهند که باید اتفاقا جلوی این اقدامات را گرفت.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نامه مقام معظم رهبری بر ضرورت اجتناب از نگاه سیاسی و تکیه بر منابع دست اول تاکید شده است و این وظیفه ماست که این پیام و منابع را منتقل کنیم.

داعش زاییده نگاه سیاسی غرب است

وی با بیان این مطلب که باید برای جوانان اروپایی و امریکایی این سوال طرح شود که آیا داعش همان اسلام حقیقی است، گفت: مدت هاست که شاهد ایجاد فضای اسلام هراسی در غرب هستیم. نظام سلطه به واسطه ترس از گسترش اسلام سعی دارد اسلام را از درون نابود سازد.

احمدی با اشاره به تشکیل گروه های تندرو گفت: ایجاد این گروه ها و تبلیغات گسترده رسانه ها درقبال آن ها دقیقا نمودار تفکر غربی و مبتنی بر اسلام هراسی است.

وی با اشاره به سخنان امام راحل درباره اسلام ناب و اسلام امریکایی گفت: امام خمینی در سن 77 سالگی با درک عمیق نسبت به نگاه و تفکر غربی ها بحث اسلام ناب و اسلام امریکایی را مطرح کرد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه سنگین ما در قبال معرفی منابع دست اول و بازشناساندن اسلام حقیقی و اسلام امریکایی است. امروز رسانه های غربی تلاششان ترسیم تصویری غیرواقعی از اسلام است؛ موضوعی که باید از سوی ما اصلاح شود.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: آن ها در حالی سعی می کنند اسلام امریکایی را برجسته سازند که در کشورهای خودشان نقض حقوق بشر کاملا مشهود است و آن ها سعی می کنند با حاشیه سازی های رسانه ای ذهن ها را به سمتی ببرند که این مسائل کمتر دیده شود.

آماده ساختن ذهن جوانان، جهان را روشن می سازد

قاسم احمدی در ادامه با اشاره به خطاب رهبر انقلاب به جوانان گفت: واقعیت این است که آینده از آن جوانان است و این گروه سنی هستند که آینده جهان را می سازند.

وی افزود: اگر اذهان جوانان به درستی روشن شود، قطع و یقین بدانید که دنیا روشن خواهد شد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس با اشاره به تاکید امام راحل بر قشر جوان ادامه داد: امام راحل نیز به واسطه نگاه عالمانه خود تاکید ویژه ای بر قشر جوان داشتند. امام بارها با اشاره به دانشگاه ها عنوان کرده بودند دانشگاه مبدآ تحولات است. منظور امام از دانشگاه نیز قشر جوان است.

احمدی در خاتمه گفت: فضای ذهنی جوانان برای کسب حقیقت و حرکت در این مسیر بسیار آماده است و ما نیز نباید در این زمینه منفعل عمل کنیم.