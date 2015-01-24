تبیان استان سمنان شش ماه متوالی رتبه نخست کشور را از آن خود کرد

حجت الاسلام جواد عرب اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر از قرار گرفتن تبیان استان سمنان در کنار برخی دیگر از استان ها در رتبه نخست کشوری طی شش ماه گذشته خبر داد و افزود: طراحی، رنگ و قالب بندی، نحوه ارائه مطالب، جذابیت، به روز بودن، تولید محتوا و سایر ملاک های مطرح شده در ارزیابی تبیان استان ها از جمله مواردی است که این سایت دینی و اطلاع رسانی توانسته با دارا بودن آن ها رتبه ارزشمندی در کشور به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به این که تبیان استان سمنان متشکل از تبیان فرهنگی، خبری، عربی و انگلیسی است خاطر نشان کرد: تمام تلاش همکاران ما بر این بوده که روند کار از صرف نقل به تولید محتوا بیانجامد که با همکاری حوزه علمیه خواهران امام صادق (ع) شاهرود این هدف به تحقق پیوسته است.

مسئول تبیان استان سمنان، همکاری، نظم، یکدلی و دلسوزی اعضای تشکیل دهنده را عامل این موفقیت دانست و تصریح کرد: حمایت های مادی و معنوی مسئولان می تواند کمک شایان ذکری به گسترش فعالیت های تبیان در بخش فرهنگی و اجتماعی استان سمنان کند.

عرب اسدی با تاکید بر اینکه امروز فضای مجازی و اینترنت صحنه جنگ نرم دشمن است که می تواند به وسیله آن ریشه تمام اعتقادات دینی و مذهبی جوانان ما را بسوزاند عنوان کرد: اگر مسئولان به فکر راه چاره ای برای مقابله با این گونه فعالیت ها در فضای مجازی کشور نباشند صدمات و لطمات جبران ناپذیری به فرهنگ اسلامی – ایرانی مردم به خصوص جوانان وارد خواهد شد.

وی جنگ دنیای امروز را جنگ رسانه ها و سایت ها خواند و اذعان داشت: نیروهای مذهبی و ارزشی فعال در فضای مجازی تعداد انگشت شماری هستند و باید نهادهای مرتبط برای افزایش این نیروها اقدامات شایسته ای انجام دهند.

مسئول تبیان استان سمنان در خاتمه، راه اندازی اینترنت ملی، ایجاد فضای ایمن، توسعه فعالیت های مذهبی و فرهنگی در فضای مجازی، تولید نرم افزارهای کارآمد و به روز برای استفاده در ابزارهای امروزی چون تلفن همراه، تبلت، رایانه و ... و همچنین صرف هزینه برای نیروهای فعال بخش مذهبی را از راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن معرفی کرد.