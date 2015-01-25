به گزارش خبرنگار مهر، «Global Game Jam» عنوان بزرگترین رویداد بازیسازی جهان است که از صبح روز پنجشنبه دوم بهمن همزمان با ۶۳ کشور در ایران هم آغاز شد و روزگذشته به کار خود پایان داد.
در این رویداد طبق اعلام قبلی بازیسازان از نقاط مختلف جهان فرصت همراهی در یک مشارکت فکری را داشتند که بر اساس آن هر گروه بازیسازی ظرف ۴۸ ساعت میتوانست بازی مستقلی را برمبنای طرح مشترک اعلام شده طراحی و اجرا کند. علاوه بر انستیتو ملی بازی سازی، بهعنوان اصلیترین مرکز مشارکت بازیسازان ایرانی، گروههای دیگری در تهران، مازندران، کاشان و کرج نیز هر یک به صورت مستقل با این رویداد همراه بودند.
انستیتو ملی بازیسازی ایران یکی از مهمترین مراکزی بود که با حضور ۱۲ تیم در این دوره از گلوبال گیم جم حضور داشت. طاها رسولی بهعنوان مدیرعامل این انستیتو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ماهیت این رویداد میگوید: این در واقع یک رقابت بینالمللی محسوب نمیشود و «گلوبال گیم جم» در واقع یک رویداد جمعی برای همراهی و مشارکت بازیسازان از نقاط مختلف جهان است.
رسولی درباره کیفیت و کمیت حضور بازیسازان ایرانی در این رویداد گفت:حدود ۸ یا ۹ گروه از مناطق مختلف ایران با این رویداد همراه شده بودند که بزرگترین گروه، همینجا در محل انستیتو بازیسازی ایران شکل گرفت که ۱۲ تیم در آن حضور داشتند.
وی افزود: این گروهها از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه حضور خود را در این رویداد اعلام کرند و هر کدام فرصت داشتند در بازه زمانی ۴۸ ساعت در نظر گرفته شده بر اساس یک طرح مشترک بازیای را طراحی و اجرا کنند. از ۱۲ تیم حاضر در انستیتو ۴ تیم توانستند بهکار خود را به مرحله نهایی برسانند که این آمار به نسبت خوبی برای کشور ما بود.
مدیرعامل انستیتو بازیسازی ایران درباره سازوکار پیوستن گروههای مختلف به این رویداد گفت: همه گروههای به صورت مستقل باید خود را معرفی میکردند و انستیتو هم در این زمینه فارغ از ماهیت حقوقی و دولتی به عنوان محلی برای گردهم آمدن تعدادی بازیساز با این رویداد همراه شد.
رسولی درباره دستاوردهای این حضور برای بازیسازان ایرانی هم گفت: مهمترین حسن این رویداد در ابتدا حضور فعال در یک رویداد جهانی است که نمیتوان ارزش آن را نادیده گرفت اما مهمتر از آن این است که رویدادهایی از این دست فرصتی برای بازیسازان ایرانی فراهم میآورد تا توانایی و تجربههای خود را در مقیاسی جهانی به آزمون بگذارند.
وی افزود: اینکه یک پروژه از صفر تا صد در بازه زمانی ۴۸ ساعته طراحی و اجرا شود یک تجربه فوقالعاده برای بازيساز است به خصوص که این فرآیند در یک مقطع زمانی محدود باید انجام گیرد و بازیساز تصمیمگیری سریع و عمل چابک را در این مورد تجربه میکند.
مدیرعامل انستیتو بازیسازی ایران درباره هویت «گلوبال گیم جم» هم گفت: این رویداد در آغاز به عنوان زیرمجموعه انجمن جهانی بازيسازان که در آمریکا مستقر است فعالیت خود را آغاز کرد اما چند سالی است که با توجه به رشدی که در میان بازیسازان جهان داشته هویت مستقلی پیدا کردهاست.
طاها رسولی در پایان درباره امکان برقراری ارتباط با سایز بازیسازان و تولید کنندگان جهانی در این رویداد هم گفت: اساسا در این رویداد هیج ارتباط مستقیمی میان گروههای بازیساز شکل نمیگیرد. به خصوص که غالب بازیهای تولید شده در ۴۸ ساعت ارزش تجاریسازی ندارند و بیشتر حکم فرصتی برای تجربهاندوزی گروههای بازیساز را دارد.
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