سهم کمتر از چهار درصدی محرومیت زدایی در بودجه ۹۴ شهرداری اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، عدنان زادهوش ظهر امروز در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با ابراز تشکر از تحویل به موقع بودجه سال ۹۴ شهرداری اصفهان به شورای شهر بیان داشت: متذکر می‌شوم که از این بودجه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی تنها ۶۰ میلیارد یعنی کمتر از چهار درصد آن برای طرح‌های محرومیت زدایی اختصاص داده شده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: امیدواریم شهرداری داشته باشیم که ۲۰ درصد از بودجه شهرداری را به طرح‌های محرومیت زدایی اختصاص دهد.

زادهوش با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تقاضا می‌کنم با هماهنگی با مسئولان استان به جای واریز ۶۰ هزار تومان حق ایاب و ذهاب ماهانه، از کارت شهری با مبلغ بیش از ۶۰ هزار تومان استفاده کند، اظهار داشت: همچنین ضروری است که شهرداری در سال آینده توجه ویژه‌ای نسبت به مناسب سازی معابر به ویژه برای تردد معلولان داشته باشد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم راه ‌اندازی معاونت سلامت در شهرداری اصفهان اضافه کرد : بنابر اعلام وزارت بهداشت و درمان در حال حاضر بیش از ۴۷ میلیون ایرانی از غذاهای ناسالم استفاده می‌کنند و از این رو راه ‌اندازی این معاونت نیازی اساسی است.